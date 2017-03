"Die Menschen führen sich höchstens selber vor"

© kabel eins/Arne Weychardt

Am Dienstagabend kehrt "Rosins Restaurants" bei kabel eins mit neuen Folgen zurück. Im Vorfeld erklärte Frank Rosin, dass er die Sendung aus Nächstenliebe mache und konterte Vorwürfe, die Sendung sei gestellt oder Menschen würden vorgeführt.

"Wenn ich nicht anfange, mit den Medien zu kokettieren, dann wird hier kein Mensch hinkommen, nach Wulfen. Letztlich wollte ich ins Fernsehen, um meinem alten Herrn zu beweisen, dass ich nicht versage als Unternehmer" - so erklärt Frank Rosin in der "Süddeutschen Zeitung" im Vorfeld der zehnten Staffel von "Rosins Restaurants", die an diesem Dienstagabend bei kabel eins startet, wie er einst zum Fernsehen kam. Heute sei sein Antrieb ein anderer: "Auch wenn ich nicht in der Kirche bin: Ich glaube an Nächstenliebe. Ich helfe, weil es mir ein Bedürfnis ist."

Rosin weist in dem Interview auch immer wieder genannte Kritikpunkte an Formaten wie "Rosins Restaurants" zurück - etwa, dass dabei Menschen vorgeführt würden: "Wir zwingen niemanden in die Sendung. Die Menschen melden sich bei uns und wir betreuen sie gewissenhaft - auch ein Jahr über den Dreh hinaus." Wenn überhaupt, dann würden sich die Menschen manchmal selbst vorführen, "indem sie offenbaren, dass sie sich in einer Branche selbständig gemacht haben, von der sie keine Ahnung haben". In diesem Zusammenhang fordert er eine Reform der Ausbildung. "Der Beruf des Kochs oder Gastronomen ist so komplex geworden, dass eine Ausbildungsmethode aus den 50er Jahren nicht mehr ausreicht."

Auch den Vorwurf, dass Szenen gestellt würden oder den Restaurantinhabern nicht nachhaltig gehofen werde, kontert er: "Anders als manchmal behauptet, ist das alles real - und psychisch sehr fordernd". Für die Gastronomen sei "Rosins Restaurants" "eine Mega-Chance", auch weil die Restaurants für mehrere Monate nach der Ausstrahlung fast wie ein Selbstlläufer gut laufen. "Aber ich bin nicht verpflichtet, fortan regelmäßig anzureisen und die Saucen abzuschmecken. Diese Erwartungshaltung wäre naiv. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe". Und diese Selbsthilfe will er noch eine ganze Weile leisten: "Solange das Format erfolgreich ist, wäre es dumm aufzuhören", so Rosin in der "SZ".