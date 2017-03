Sky setzt "Versailles" zunächst auf Abruf fort

© Sky

Die opulent ausgestattete französische Serie "Versailles" geht ab Mai bei Sky in die zweite Staffel - zunächst allerdings noch nicht auf Deutsch und noch nicht auf linearem Wege. Sky Atlantic steigt erst einige Wochen später ein.

Mit einem Budget von 30 Millionen Euro gilt "Versailles" als bislang teuerste Serienproduktion Europas - ohne Zweifel viel Geld, das der französische Sender Canal+ für die Produktion in die Hand nahm. Jetzt geht die Geschichte über den Aufstieg von Ludwig XIV. in die nächste Runde - und zwar auch im deutschen Fernsehen.

Ab dem 1. Mai stehen zunächst die ersten fünf Folgen in der Originalfassung zum Abruf auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereit, danach folgt wöchentlich jeweils eine neue Episode. Wer "Versailles" lieber auf Deutsch sehen möchte, muss sich noch etwas länger gedulden: Der Pay-TV-Sender Sky Atlantic wird die zweite Staffel ab dem 5. Juni jeweils montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen ins Programm nehmen.

"Berauschende Bilder, opulente Kostüme, eine faszinierende Geschichte um politische Intrigen, Liebe, Lust und Betrug, die an Originalschauplätzen gedreht wurde: 'Versailles' ist eine faszinierende Historienserie", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning Sky Deutschland. "Wir freuen uns, dass wir gleich fünf neue Episoden pünktlich zum Feiertag zum Binge Watching präsentieren können."

Die Handlung der zweiten Staffel setzt nun vier Jahre nach der ersten ein: Ludwigs Palast vor den Toren von Paris wird immer größer und prunkvoller, genau wie seine politische Macht. Doch je mehr er den Adel in Schach hält, desto größer blühen im Verborgenen der Hass und die Intrigen seiner Widersacher.