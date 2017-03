Animax schnappt sich Vol. 1 und 2 von "Gintama"

© Animax

"Gintama" gilt als eine der beliebtesten japanischen Manga/Anime-Reihen und wird ab Ende März auch hierzulande auf Animax zu sehen sein. Bis es soweit ist, kann man sich ab sofort aber schon mal kostenlos die erste Episode anschauen.

Wie Animax bekannt gibt, steht ab sofort bis zum 11. April die erste Episode der Action-Anime-Serie "Gintama" zum kostenlosen Streaming zur Verfügung. Wer Gefallen an der von Hideaki Sorachi konzipierten Serie findet, muss sich jedoch noch bis nächsten Donnerstag, den 30. März, gedulden, bis das Anime-On-Demand-Angebot von Sony die restlichen zwölf Folgen von Vol. 1 online stellt. Vom 12. April bis zum 2. Mai wird anschließend auch die erste Episode von Vol. 2 veröffentlicht, ehe am 20. April die gesamte Staffel abrufbar ist. Alle Folgen werden mit deutscher Synchronisation versehen.

"Gintama" basiert auf der gleichnamigen, auch hierzulande erhältlichen sogenannten Shonen-Reihe, eine Kategorie des japanischen Animes, die sich an jugendliches männliches Publikum richtet. Die Comedy-Serie spielt am Ende der Edo-Periode im 19. Jahrhundert: Außerirdische, die Amanto, haben in Japan die Macht ergriffen und das Tragen von Schwertern verboten. So kam es zum Niedergang der Samurai. Doch Gintoki Sakata fühlt sich weiterhin den Idealen der Samurai verpflichtet und trägt trotzig ein Holzschwert mit sich. Weil er sein altes Leben nicht mehr fortsetzen kann bzw. will, beginnt er ein neues Leben als sogenannter "jack of all trades". Das heißt, dass er für Geld so gut wie jeden Auftrag annimmt.