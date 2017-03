ARD lässt Imam-Predigten ins Deutsche übersetzen

© NDR

Der kürzlich zur ARD gewechselte Journalist Constantin Schreiber wird schon in der nächsten Woche erstmals bei Tagesschau 24 seinen "Moscheereport" präsentieren. Darin soll gezeigt werden, was in islamischen Götteshäusern gepredigt wird.

Für die Moderation seiner deutsch-arabischen n-tv-Sendung "Marhaba - Ankommen in Deutschland" wurde Constantin Schreiber vor einem Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Und auch nach seinem Wechsel auf die öffentlich-rechtliche Seite wird sich der Journalist weiter mit dem Thema Integration beschäftigen. Wie der NDR mitteilte, startet seine dreiteilige Reihe "Der Moscheereport" bereits in der kommenden Woche bei Tagesschau24.

Der Informationskanal zeigt die erste Folge am Montag um 21:15 Uhr, zwei weitere Ausgaben sind für den 24. April und den 22. Mai geplant. In der Premieren-Folge besucht Constantin Schreiber die Al-Nour-Moschee im Hamburger Stadtviertel St. Georg. Die Sendung will Freitagspredigten dokumentieren und sie aus dem Arabischen oder Türkischen ins Deutsche übersetzen. Auf diese Weise sollen die Predigten erstmals für ein deutschsprachiges Publikum verständlich und nachvollziehbar werden.

Parallel dazu will Schreiber die Imame fragen, was sie damit aussagen wollen. Zudem sollen die Inhalte kritisch mit Islamwissenschaftlern und Experten diskutiert werden. Diskussionsgäste im Studio sind Daniel Abdin, Vorsitzender der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg, und Prof. Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam.

Seit Beginn des Jahres arbeitet Constantin Schreiber für ARD-aktuell und steht für die "Tagesschau" und das "Nachtmagazin" vor der Kamera. In dieser Woche feierte er darüber hinaus seinen Einstand als Moderator des NDR-Medienmagazins Zapp.