Serdar Somuncu kokettiert mit Senderwechsel

Nach dem beigelegten Streit mit n-tv macht der Kabarettist Serdar Somuncu jetzt deutlich, dass sich auch andere Sender für sein Talk-Format interessieren. Gleichzeitig äußerte er sich im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" jedoch versöhnlich.

Noch vor wenigen Wochen deutete vieles darauf hin, dass n-tv und Serdar Somuncu getrennte Wege gehen würden. Der Nachrichtensender hatte sich nämlich Ende Februar kurzerhand dazu entschlossen, eine bereits produzierte Talkshow-Ausgabe mit dem Kabarettisten nicht auszustrahlen. Somuncu zeigte sich daraufhin verärgert und sprach gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de mit Blick auf die öffentliche Erklärung des Senders von einem Desaster.

Jetzt gibt er sich allerdings durchaus verständnisvoll. "Ich war irritiert, weil es eine Kommunikationslücke gab, die dann relativ schnell aufgeklärt wurde", sagte Somuncu in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". "Aber wenn das plausibel erklärt wird, dann ist das okay, dann bin ich der Letzte, der schreit, dass ich zensiert werde." Er habe lernen müssen, dass der Sender nicht mehr dafür garantieren könne, noch als seriös wahrgenommen zu werden, wenn im Gewand des Senders Nachrichten verbreitet, die missverstanden werden konnten. "Das heißt aber nicht, dass ich eingeknickt bin", stellte Somuncu klar und versprach: "Ich bleibe weiter mutig. Es kann durchaus sein, dass so etwas noch mal passiert, solche Irritationen."

n-tv hatte die für Ende Februar geplante und bereits produzierte Folge aus dem Programm genommen, weil diese mehrere Fake News im Stil der für den Sender charakteristischen Breaking News enthielt, und den Schritt damit begründet, die Sendung habe nicht den eigenen Qualitätsansprüchen genügt. Die für diese Woche geplante Ausgabe von "So! Muncu" wurde unterdessen wie geplant ausgestrahlt.

Mit Blick auf die Zukunft will Serdar Somuncu einen Senderwechsel trotz des beigelegten Streits übrigens nicht gänzlich ausschließen. "Ich sage ganz offen: Natürlich gibt es genug Sender, die sich für so ein Format interessieren. Ich habe keinen lebenslangen Vertrag mit n-tv. Ich werde nicht die nächsten zehn Jahre mit irgendeiner Quote diese Sendung machen, ich werde mich auch messen lassen. Aber das heißt nicht, dass ich dem Sender drohen will. Was soll ich auf ZDFneo? Mich mit Jan Böhmermann rumschlagen? Meine Talkshow ist auf n-tv das exotischste Format im Sender, ich suche diese Reibung zu meinem Umfeld."