"HalliGalli" gibt Kamera zurück - und legt Umberto dazu

Wenige Wochen nachdem ein falscher Ryan Gosling die Goldene Kamera entgegennahm, gibt die Mannschaft von "Circus HalliGalli" den Preis doch noch zurück. Und damit die Kamera nicht alleine reisen muss, liegt dem Paket auch der Goldene Umberto bei.

Bei der Verleihung der Goldenen Kamera sorgte die Mannschaft von "Circus HalliGalli" für skurrile Sekunden und ungläubiges Staunen, weil anstelle von Ryan Gosling ein Double des Hollywood-Stars den Preis für den Kino-Hit "La La Land" entgegennahm. In ihrer ProSieben-Show feierten die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wenige Tage später ihren gelungenen Coup und präsentierten stolz die Goldene Kamera, deren Rückgabe die Funke Mediengruppe zuvor öffentlich gefordert hatte.

Dieser Bitte wird ProSieben nun tatsächlich nachkommen, wie ein "HalliGalli"-Sprecher am Freitag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte. Inzwischen befindet sich die Goldene Kamera auf dem Weg zurück - und reist im Übrigen nicht alleine. Im gut ausgepolsterten Paket, das die Produktionsfirma Florida TV an Funke schickte, befindet sich nämlich ganz nebenbei auch noch der von "Circus HalliGalli" vergebene Goldene Umberto.



"Da uns die Funke-Gruppe so nett darum gebeten hat, die Goldene Kamera zurück zu schicken, kamen wir dieser Bitte selbstverständlich nach", so der Sprecher der Show, "und haben den zweitwichtigsten Medienpreis der Welt noch dazu gelegt. Gratis. Congratulations!“ Die Funke Mediengruppe kann die Goldene Kamera somit also doch noch dem echten Ryan Gosling in der kurzerhand erfundenen Kategorie "Bester Film International" übergeben, so wie sie es bereits Anfang des Monats angekündigt hatte.

Für das kommende Jahr will die Goldene Kamera unterdessen ihre Sicherheitsanforderungen "grundlegend überarbeiten". Ein weiterer Streich von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dürfte dann allerdings ohnehin nicht mehr drohen - ihre ProSieben-Show endet nämlich bekannermaßen in wenigen Wochen.