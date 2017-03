RTL und Sat.1 machen in NRW gemeinsame Sache

© RTL West/Sat.1 NRW

Im Mai wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. RTL und Sat.1 nehmen das zum Anlass, um im größten deutschen Bundesland zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wird man zwei Sendungen veranstalten, in denen Zuschauer Fragen an Hannelore Kraft und Armin Laschet stellen können.

Ende April kommt es aufgrund der anstehenden Landtagswahl in NRW im Mai zu einer ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Wie RTL West und Sat.1 NRW nun nämlich bekanntgegeben haben, werde man für zwei Wahlsendungen gemeinsame Sache machen. Konkret soll es Ende April zwei Wahlsendungen geben, bei der Zuschauer ihre Fragen an Hannelore Kraft und Armin Laschet stellen können. Kraft und Laschet gehen für die SPD und die CDU als Spitzenkandidaten ins Rennen.

Die zwei Sendungen werden den Titel "Sie oder Er - Wähler wollen's wissen" tragen und starten jeweils ab 17:30 Uhr bei Sat.1 NRW. Mit einem Verweis auf eine "verlängerte Sendezeit" bittet Sat.1-NRW-Chef Peter Pohl die Zuschauer um 18 Uhr dann zum Umschalten. Teil zwei der Sendung wird dann von RTL-West-Chef Jörg Zajonc moderiert.

Peter Pohl sagt zur ungewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen den eigentlich konkurrierenden Sendern: "Wir bieten den Bürgern aus NRW die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die beiden Spitzenkandidaten zu stellen. Durch die gemeinsame Stunde Sendezeit bieten wir mehr Raum für die vielen brennenden Fragen." Sein Kollege Jörg Zajonc ergänzt: "Wir unterstreichen mit der ungewöhnlichen Aktion auch, wie wichtig für uns die landespolitische Berichterstattung in unseren Programmen ist. Wir werben auf allen Kanälen, in den Sozialen Medien über Facebook und Twitter, dass sich möglichst viele Menschen im Land an den beiden Sendungen beteiligen."