Telepool übernimmt Global Screen vollständig

© Global Screen

Bavaria Film und Telepool entflechten ihre bisherigen Gemeinschaftsunternehmen. Telepool übernimmt den Video- und Gamesvertrieb EuroVideo Medien sowie den Weltvertrieb Global Screen vollständig.

Die bislang zu je 50 Prozent von Telepool und Bavaria Film gehaltenen Tochterunternehmen EuroVideo Medien GmbH und Global Screen GmbH gehören künftig vollständig zu Telepool. Im Sommer vergangenen Jahre hatten die Bavaria Studios im Gegenzug den 50-prozentigen Anteil von Telepool an der Bavariapool Services GmbH übernommen. Künftig wird es somit - sofern das Kartellamt keine Einwände hat - keinerlei Gemeinschaftsunternehmen von Telepool und Bavaria mehr geben.

Dr. Christian Franckenstein, CEO Bavaria Film GmbH: "Durch den Ausstieg bei der EuroVideo Medien und nach dem Verkauf der Eurotape Media Services GmbH im Sommer 2016 beendet die Bavaria Film ihre über viele Jahre sehr erfolgreichen Aktivitäten im Vertriebs- und Dienstleistungsgeschäft mit DVD und Blu-Ray endgültig. Zum Weltvertrieb ist mit der Telepool einvernehmlich abgestimmt, dass wir zusätzlich zum bestehenden DACH-Vertrieb den Weltvertrieb von Film- und TV-Rechten künftig wieder über die Bavaria Media wahrnehmen und damit aus Sicht der Bavaria Film an die langjährige Tradition vor dem Joint Venture Global Screen anknüpfen. Wir bedanken uns bei der Telepool und bei den Geschäftsführungen und Mitarbeitenden der EuroVideo Medien sowie der Global Screen für die langjährige Zusammenarbeit."



Dr. Thomas Weymar, CEO Telepool GmbH: "Die vollständige Übernahme von EuroVideo Medien und Global Screen ist unser klares strategisches Bekenntnis zum Vertrieb von Film und Fernsehen in all seinen Auswertungsstufen. Mit der vollständigen Übernahme der beiden Tochtergesellschaften kontrolliert die Telepool jetzt die gesamte Verwertungskette. Der Bavaria Film und Bavaria Media danke ich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der EuroVideo Medien und der Global Screen."