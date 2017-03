RTL erteilt "Costa Concordia"-Film eine Absage

© RTL

Die bereits vor zwei Jahren in Aussicht gestellte Verfilmung der Havarie der Costa Concordia ist abgesagt worden. Nach Angaben von RTL war zuvor ein internationaler Partner abgesprungen. Auch die langwierige Buchentwicklung trägt eine Mitschuld.

Eigentlich sollte das tragische Unglück des Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia vor der Küste Italiens, das vor fünf Jahren 32 Menschen das Leben kostete, Gegenstand eines TV-Films werden, für den RTL mit dem US-Kabelsender Lifetime und Jan Mojtos Distributionshaus Betafilm gemeinsame Sache machen wollte. Jetzt, fast zwei Jahre nach der Ankündigung, hat der Kölner Sender dem Projekt überraschend eine Absage erteilt.

Auf der Zielgeraden sei einer der internationalen Partner wegen inhaltlicher Neuausrichtung seiner Entwicklungsstrategie aus der Finanzierung ausgetiegen, erklärte ein RTL-Sprecher gegenüber den Kollegen von "Meedia". Aus diesem Grunde hätte man das Projekt nicht mit der "gewünschten Production Value umsetzen können". Doch das Abspringen eines Partners ist letztlich nicht der einzige Grund für die Absage. "Die für solche Event-Produktionen nicht unübliche, aber dennoch sehr langwierige Buchentwicklung hat unsere Entscheidung am Ende noch unterstützt", hieß es von Seiten des Kölner Privatsenders, der die Ausstrahlung ursprünglich für die laufende Saison in Ansicht gestellt hatte.

Geplant war, den Film in englischer Sprache zu drehen und hierzulande in einer synchronisierten Fassung zu zeigen. Als Regisseur hatte man bereits Roger Spottiswoode ("Air America", "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie") für das Projekt gewinnen können. Ob jetzt noch eine Rest-Chance besteht, den Film doch noch in Produktion zu schicken, darf bezweifelt werden. Eine Stellungnahme von Betafilm steht bislang allerdings noch aus.

Die Verfilmung des Costa-Concordia-Unglücks ist übrigens bereits das zweite fiktionale Großprojekt, das RTL innerhalb weniger Monate abgesagt hat. Bereits Ende Dezember war bekannt geworden, dass der Sender seine lange geplante Hitler-Serie zu den Akten gelegt hat, woraufhin die Produzenten von UFA Fiction mit der Suche nach neuen Partnern begannen. RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann hatte unterdessen vor wenigen Tagen die Produktion fünf neuer Serien angekündigt, die stattdessen mit einer "Extra-Portion Humor und Leichtigkeit" daherkommen sollen (DWDL.de berichtete).