Sky widmet Jason Bourne einen eigenen Sender

Fünf Filme innerhalb von zehn Tagen - allzu abwechslungsreich verspricht das Programm des Pop-up-Senders Sky Cinema Bourne HD nicht zu werden. Immerhin feiert im Rahmen des Specials aber zumindest der neueste Film der Reihe Premiere.

Immer mal wieder hat Sky in der Vergangenheit seinen Sender Sky Hits vorübergehend umgewandelt - so waren dort unter anderem schon James-Bond- oder "Star Wars"-Filme in Dauerschleife zu sehen. Im Mai folgt nun der nächste Streich: Der Pop-up-Channel Sky Cinema Bourne HD soll den Sender zwischen dem 19. und 28. Mai vorübergehend ersetzen und - wie es der Name schon verrät - innerhalb von zehn Tagen mehrfach alle fünf Filme des "Bourne"-Franchise zeigen.

Quasi als Höhepunkt der Aktion wird am Sonntag, den 21. Mai um 20:15 Uhr der neueste Film "Jason Bourne" in deutscher Erstausstrahlung zu sehen sein. Alle Filme der auf Robert Ludlums "Bourne"-Bestsellertrilogie basierenden Reihe stehen darüber hinaus auch über Dienste wie Sky Go und Sky Ticket zum Abruf bereit. "Matt Damon in seiner Kultrolle des Jason Bourne ist ein fantastisches Event für unsere Zuschauer", zeigt sich Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, überzeugt.

Belinda Menendez, President bei NBCUniversal International Distribution & Networks: "Die 'Bourne'-Filme begeistern seit Jahren ihre Zuschauer mit non-stop Action und Hochspannung. Wir freuen uns deswegen ganz besonders darauf zusammen mit Sky Deutschland einen Sondersender zu starten, der diesem Hit-Franchise gewidmet ist."