DAZN ab sofort auch via Chromecast verfügbar

Der Sport-Streamingdienstanbieter DAZN ist ab sofort auch via Google Chromecast verfügbar, das hat das Unternehmen gegenüber DWDL.de bestätigt. Die Perform Group baut die Verfügbarkeit ihres Angebots damit weiter aus.

Erst vor wenigen Wochen haben DAZN und Sony bekanntgegeben, dass das Angebot des Sport-Streamingdienstes auch über die Playstation 4 zu empfangen ist. Beide Unternehmen sind dafür eine langfristige Partnerschaft eingegangen (DWDL.de berichtete). Nun baut die Perform Group die Verfügbarkeit von DAZN weiter aus: So ist das Angebot ab sofort auch via Google Chromecast verfügbar. Das hat DAZN-Marketingchef Benjamin Reininger gegenüber DWDL.de bestätigt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Unterstützung von Chromecast einen der letzten weißen Flecken auf unserer Verfügbarkeits-Landkarte erschlossen haben. Damit wird die Nutzung von DAZN nochmal einen Schritt bequemer. Ab sofort können DAZN-Nutzer den Inhalt Ihrer Smartphone- oder Tablet-App über Chromecast auf ihrem Fernsehgerät spiegeln und DAZN in HD-Qualität auf dem großen Bildschirm genießen", sagt Reininger.

Der Marketingchef des Sport-Streaminganbieters verweist im Gespräch mit DWDL.de auf einen guten Zeitpunkt, der sich jetzt ergeben habe. Zum einen stünden in vielen Sportligen im Frühjahr die entscheidenden Phasen an, zudem stelle die Abschaltung von DVB-T einige Zuschauer vor die Frage, wie sie in Zukunft ihre Lieblingsinhalte sehen wollen. "Ich denke, dass Streaming-Angebote hier an Relevanz gewinnen", sagt Reininger. DAZN startete erst im August des vergangenen Jahres und hat sich bereits einige hochkarätige Sport-Rechte gesichert. Doch die Perform Group will noch mehr: DAZN-Chef James Rushton kündigte zuletzt immer wieder eine aggressive Expansionspolitik in der Zukunft an (DWDL.de berichtete).