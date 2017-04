Telekom bietet TV-Streaming für zwei Euro an

© Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom hat ihr neues Angebot StartTV vorgestellt: Für nur zwei Euro im Monat können Kunden ab Mai klassische TV-Sender live streamen. Der Haken: Funktionen wie Timeshift und Restart gibt es bei dem Billig-Angebot nicht.

Mit dem neuen Angebot StartTV greift die Deutsche Telekom vor allem TV-Streamingdienste wie Zattoo und Magine an. Das Angebot, das am Dienstag vorgestellt wurde, ermöglicht Kunden für zwei Euro im Monat rund 100 TV-Sender live zu streamen, 22 davon in HD. Zusatzpakete können hinzugebucht werden. Einzige Voraussetzung: Ein bestehender Telekom-Internetanschluss mit mindestens 16 Megabit pro Sekunde sowie einen Receiver für 80 Euro.

Anders als bei EntertainTV soll es bei StartTV allerdings keine Komfortfunktionen geben, das ist dem niedrigen Preis geschuldet. Timeshift, Restart oder VoD sind in dem neuen Angebot also nicht verfügbar, es geht um das reine Streaming von TV-Sendern. Das Angebot soll im Mai an den Start gehen. Bestandskunden erhalten StartTV zwölf Monate kostenlos.

"Angebote auf die individuellen Bedürfnisse des Zuschauers zugeschnitten – das ist Fernsehen bei der Telekom. Mit dem Premiumangebot EntertainTV haben wir unsere Kunden – dank Timeshift, Restart und Video on Demand – von festen Sendezeiten befreit und dem modernen Fernsehen zum Durchbruch verholfen", erklärt Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom. "Doch auch das klassische, lineare Programm-Fernsehen ist für viele Kunden weiterhin attraktiv. Für alle, die sich Fernsehen zu festen Sendezeiten und ohne Schnickschnack wünschen, hat die Telekom mit StartTV ein unkompliziertes Fernseherlebnis entwickelt."