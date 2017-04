Neue "Sing meinen Song"-Staffel startet etwas später

Im Mai startet die neue Staffel der Vox-Show "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" - dann übrigens auch mit neuen Gastgebern, Xavier Naidoo ist ja ausgestiegen. Die neuen Folgen kommen damit etwas später als noch im vergangenen Jahr.

"Sing meinen Song" hat sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Kult entwickelt. Da kann man schon von einem Bruch sprechen, wenn die neue Staffel nun nicht mehr von Xavier Naidoo, sondern von Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss präsentiert wird. Wie die beiden sich schlagen werden, können die Fans des Formats jedenfalls ab dem 23. Mai immer dienstags zur besten Sendezeit bei Vox sehen, dann startet die vierte Staffel des Formats.

Die neue Staffel startete damit etwas später als noch im vergangenen Jahr, 2016 ging es noch Mitte April los. Bis zum 16. Mai zeigt Vox in diesem Jahr auf dem Sendeplatz am Dienstag aber noch die neue Talk-Reihe "The Story of My Life". Doch zurück zu "Sing meinen Song": In der neuen Staffel werden neben den beiden The BossHoss-Sängern auch Lena Meyer-Landrut, Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, Mark Forster, Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly zu sehen und hören sein. Die dritte Staffel wurde im vergangenen Jahr von durchschnittlich rund 2,03 Millionen Menschen gesehen, den Auftakt sahen sogar fast drei Millionen Menschen. Der durchschnittliche Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 11,2 Prozent.

Am 16. Mai zeigt Vox im Rahmen der letzten "The Story of My Life"-Folge übrigens die Geschichte von Guido Maria Kretschmer und seinem Lebensgefährten. Direkt im Anschluss wiederholt der Sender nochmal die Talkshow "Fremde Freunde" mit Kretschmer, die erstmals im Dezember lief, damals aber nur auf 660.000 Zuschauer und 3,4 Prozent Marktanteil kam. Mit dem passenden Vorlauf nun hofft der Sender auf bessere Werte.