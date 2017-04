Vox setzt in Frühlingskampagne auf Ed Sheeran

© Stefan Ditner/Vox

Vox startet am Wochenende seine neue Frühlingskampagne in gezeichneter Optik, die unter dem Motto "Springtime on Vox" steht. Ed Sheeran ist als Testimonial zu sehen und mit Ausschnitten seiner aktuellen Hits zu hören.

Vox setzt in seiner neuen Frühlingskampagne, die am 8. April startet, auf ein musikalisches Testimonial: Ed Sheeran. Er steht im Mittelpunkt der Kampagne, die unter dem Motto "Springtime on Vox" läuft, und wird in Trailern und Werbetrennern zu sehen sein. Gedreht wurde dafür vor vier Real-Sets in vier Frühlingsfarben, anschließend wurde Ed Sheeran in eine hangezeichnete Frühlingswelt integriert - damit hebt sich die neue Kampagne schon optisch deutlich vom sonstigen Vox-Erscheinungsbild ab.

Das positiv-leichte Gefühl der Clips soll auf die Zuschauer übergehen und die Frühlingszeit einläuten, heißt es seitens des Senders. Sheeran performt unter anderem kurze Textzeilen aus seinen aktuellen Hits "Shape of You" und "Castle on the Hill". Die Kampagne wird sich nicht nur on air im Vox-Programm wiederfinden, sondern von Vox auch auf YouTube, Facebook und Instagram eingesetzt. Sie läuft bis Mitte Mai.

Vox-Marketing-Leiterin Jutta Hertel: "Ed Sheeran ist der derzeit wohl erfolgreichste Pop-Sänger weltweit. Von daher sind wir stolz und glücklich zugleich, dass wir ihn als Gesicht unserer diesjährigen Frühlingskampagne gewinnen konnten. Mit seiner authentischen und bodenständigen Art passt er perfekt zur ‚Love Brand‘ Vox. Und wir freuen uns darauf, den Zuschauern das Ergebnis ab dem 08.04. on air und online präsentieren zu können. Unser besonderer Dank gilt Ed Sheeran selbst, aber auch RTL interactive und Warner Music für die tolle Zusammenarbeit."

