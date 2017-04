WDR mediagroup erweitert die Geschäftsführung

© WDR mediagoup

Während sich die WDR mediagroup in den kommenden Jahren von einem Drittel der Belegschaft trennen wird, stehen nun auch Veränderungen in der Geschäftsführung der kommerziellen WDR-Tochter an. Fortan gibt's eine Doppelspitze.

Von insgesamt 470 Vollzeitstellen wil die WDR mediagroup bis 2022 bekanntlich jeden dritten Arbeitsplatz abbauen - es sind also harte Einschnitte, die auf das privatwirtschaftliche Unternehmen zukommen. Die Geschäftsführung wird im Gegenzug dagegen erweitert: Wie die WDR mediagroup jetzt mitteilte, fungiert Frank Nielebock, bislang Geschäftsführer Finanzen, bereits seit dem 1. März neben Michael Loeb als weiterer Geschäftsführer.

Ziel der Geschäftsführung werde es sein, das Unternehmen bis 2022 für die Konzentration auf Werbezeitenvermarktung und Programmverwertung neu aufzustellen, hieß es. Bereits im Herbst hatte die WDR mediagroup angekündigt, sich stärker fokussieren und gegebenenfalls Aktivitäten auf den Prüfstand stellen u wollen - ganz nach der Devise: "Mit schlankeren Strukturen effizienter sein".

Frank Nielebock ist seit 2008 Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung bei der WDRmg. Seine Karriere begann er 1997 in der Geschäftsleitung des Medienunternehmens C.A.M.P. TV in München, später wechselte er als Geschäftsführer zur Monaco-Film-Gruppe und war parallel als Prokurist und Director Corporate Affairs für deren Muttergesellschaft, die Odeon Film AG, tätig.