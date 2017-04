SR-Rundfunkrat rät von Vodafone-Kabelanschluss ab

© Vodafone

Weil Vodafone das HD-Programm des SR Fernsehens nach wie vor nicht in sein Kabelnetz einspeist, rät der Rundfunkrat nun indirekt vom entsprechenden Angebot des Unternehmens ab. Stattdessen solle man lieber DVB-T2 HD oder einen Satellitenanschluss nutzen.

Fast sämtliche ARD-Sender können inzwischen auch via Kabel in HD empfangen werden. Mit dem SR Fernsehen gibt es nur noch einen ganz kleinen schwarzen Fleck auf der Empfangskarte - und das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern. Weil sich Vodafone weigert, den HD-Sender des SR in sein Angebot aufzunehmen, hat sich der Rundfunkrat der Anstalt nun zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. In einem öffentlichen Schreiben rät man indirekt von einem Kabelanschluss bei Vodafone ab.





Zwar heißt es nicht explizit, dass man Vodafone meiden solle. Dennoch steht in dem Schreiben: "Wer SR Fernsehen in HD schauen will, muss auf DVB-T2 HD über Zimmerantenne oder den Astra-Satelliten setzen." Der Rundfunkrat spricht darüber hinaus von einem "unhaltbaren Zustand", dass die Saarländer den Sender noch immer nicht in HD sehen können.

Wolfgang Krause, Vorsitzender des Rundfunkrats, erklärt: "Auch die saarländischen Kabelkunden haben ein Recht darauf, ihre saarländischen Lieblingsfernsehsendungen in hochauflösender Qualität schauen zu dürfen. Eine Zweiklassengesellschaft, aufgeteilt in Satelliten- und Antennenfernseh-Zuschauer auf der einen und Kabel-Zuschauer auf der anderen Seite, darf es nicht geben. Da jedoch der Kabelnetzbetreiber für das Saarland mehrfachen Aufforderungen des Saarländischen Rundfunks nicht nachgekommen ist, SR Fernsehen endlich auch in HD-Qualität ins Kabelnetz einzuspeisen, sind die Zuschauer gezwungen, sich anderer Übertragungswege zu bedienen."