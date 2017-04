RTL veranstaltet "Mega-Show" für Dieter Bohlen

© RTL/Stefan Gregorowius

Kurz nach dem Staffel-Finale von "Deutschland sucht den Superstar" will RTL an einem weiteren Samstagabend auf Chef-Juror Dieter Bohlen setzen. Der Sender kündigt vollmundig eine "Mega-Show" mit Überraschungen und viel Musik an.

Während "Deutschland sucht den Superstar" derzeit mit einigen Quoten-Problemen zu kämpfen hat (DWDL.de berichtete), arbeitet RTL bereits an der nächsten Sendung mit Chef-Juror Dieter Bohlen. Diese hört auf den Namen "Dieter Bohlen - Die Mega-Show" und soll bereits zwei Wochen nach dem Staffel-Finale von "DSDS" ausgestrahlt werden. Anders als die "Bild"-Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, läuft die Show also nicht am 20. April, sondern am 20. Mai um 20:15 Uhr.

Der Kölner Sender spricht von einer "unterhaltsamen Musikshow der ganz besonderen Art", durch die ebenfalls Oliver Geissen führen wird. 15 Jahre nach seiner Premiere als "DSDS"-Juror kann sich Bohlen schon mal darauf einstellen, einen ganzen Abend lang bejubelt zu werden. So soll es um "seine größten Erfolge und seine größten Hits" gehen, wie es von Seiten des Senders heißt. In diesem Zusammenhang will Bohlen in der von i&u produzierten Samstagabendshow Geheimnisse seiner Musikkarriere ausplaudern und sich mit Weggefährten an vergangene Zeiten erinnern.

Als Gäste sind unter anderem Bruce Darnell, Andrea Berg, Bonnie Tyler, Nino de Angelo und Kay One dabei. Auch ehemalige "DSDS"-Kandidaten wie Alexander Klaws, Prince Damien, Pietro Lombardi und Juliette Schoppmann treten in der "Mega-Show" auf. Geplant ist zudem die Neufassung von "We Have A Dream", dem "DSDS"-Hit der ersten Staffel.