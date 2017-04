Kerner moderiert nächste Quizshow im ZDF

© ZDF/Wielandt GmbH

Neben dem "Quiz-Champion" und "Das Spiel beginnt" wird Johannes B. Kerner schon bald eine neue Show präsentieren. In "Da kommst Du nie drauf!" müssen prominente Kandidaten schräge Fragen beantworten, drei Folgen sind geplant.

Johannes B. Kerner moderiert im Sommer eine neue Quizshow im ZDF, das hat der Mainzer Sender nun bekanntgegeben. Titel der Sendung: "Da kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen". Beim Sendeplatz hat sich das ZDF für den Donnerstag entschieden, hier scheiterten zuletzt einige Show-Versuche. Premiere wird die Show am 1. Juni feiern. Zwei weitere Ausgaben sind für den 20. und 27. Juli eingeplant.

In "Da kommst Du nie drauf!" treten zwei prominente Teams gegeneinander an und müssen schräge Fragen beantworten. Dabei geht es um Fragen wie: Warum klettern in Marokko Ziegen auf Bäume? Gibt es einen BH, der auch als Atemschutzmaske dient? Darüber hinaus stellt Johannes B. Kerner "besondere Menschen, ungewöhnliche Orte und allerlei Kurioses" vor - das passiert entweder live in der Sendung oder mit Einspielfilmen.

Produziert wird "Da kommst Du nie drauf!" von Wellenreiter.TV, die für das ZDF auch die Show "Mich täuscht keiner!" mit Dirk Steffens machen. Die neue ZDF-Quizshow hört sich zumindest in der Beschreibung so ähnlich an wie das ARD-Format "Wer weiß denn sowas?" - auch dort geht es um skurrile und knifflige Fragen.