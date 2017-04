Vox verschiebt "Meylensteine" und "One Night Song"

© Vox/Nady El-Tounsy

Am Dienstag erreichten die beiden Sendungen "Meylensteine" und "One Night Song" im Anschluss an die neue Talksendung "The Story of my Life" ganz schwache Quoten. Nun reagiert Vox und nimmt beide Formate aus dem Programm.

Im Anschluss an "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" haben die beiden Formate "Meylensteine" und "One Night Song" 2015 bzw. 2016 gute Quoten eingefahren. Nun hat Vox beide Sendungen im Anschluss an die neue Talkshow "The Story of my Life" programmiert. Das Ergebnis: Mit 3,4 und 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fielen sie beim Publikum komplett durch. Auch der Talk erreichte zuvor nur magere Werte (DWDL.de berichtete). Keine 24 Stunden nach der Ausstrahlung reagiert Vox nun aber und nimmt beide Sendungen aus dem Programm.

Sowohl "Meylensteine" als auch "One Night Song" sind damit bereits ab der kommenden Woche nicht mehr nach "The Story of my Life" zu sehen, stattdessen setzt der Sender auf seine Allzweckwaffe "Goodbye Deutschland". Wann die beiden Musiksendungen zurück ins Programm kehren, hat Vox noch nicht angekündigt. "Die verbleibenden neuen Folgen der beiden Musikformate werden zu einem späteren Zeitpunkt bei Vox zu sehen sein", heißt es vom Sender.

Denkbar und sinnvoll erscheint es aber, sie erneut nach "Sing meinen Song" zu zeigen. Hier startet die neue Staffel am 23. Mai (DWDL.de berichtete). Problem: Im Anschluss an die Folgen der Musikshow sind Dokus über die einzelnen Protagonisten der Sendung geplant, sodass es wohl auf einen recht späten Ausstrahlungstermin hinauslaufen würde.