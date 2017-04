Dortmunder Terror-"Tatort" muss nicht erneut weichen

© WDR/Frank Dicks

Trotz des Anschlags auf den Mannschaftsbus des BVB soll der Terror-"Tatort" aus Dortmund am Ostermontag nicht verschoben werden. Der ARD-Krimi hatte seinen Platz nach dem Terroranschlag von Berlin schon einmal räumen müssen.

Das Erste will am Ostermontag wie geplant den Dortmunder "Tatort: Sturm" ausstrahlen. Die Frage nach einer möglichen Verschiebung stellte sich nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im Vorfeld des Champions-League-Spiels zwischen dem BVB und dem AS Monaco insbesondere wegen der gleichermaßen regionalen wie thematischen Nähe des Films.

"Es bleibt bei dem Sendetermin am Ostermontag", stellte "Tatort"-Koordinator Gebhard Henke am Mittwoch klar. "Der 'Tatort' kann aufgrund seiner zeitaktuellen inhaltlichen Ausrichtung der Realität nicht ständig ausweichen." Ursprünglich hatte die "Tatort"-Folge, die von einem islamistischen Terror-Attentat handelt, bereits an Neujahr ausgestrahlt werden sollen. Mit Blick auf den Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem wenige Tage zuvor zwölf Menschen ums Leben gekommen waren, entschied sich die ARD damals jedoch dafür, den Film aus dem Programm zu nehmen.

"Natürlich muss ein 'Tatort' nah an gesellschaftlichen Realitäten sein", erklärte ARD-Programmdirektor Volker Herres im Dezember. "Aber mit Rücksicht auf die Opfer, ihre Angehörigen, Betroffene und das Empfinden von Zuschauern wollen wir diesen 'Tatort' nicht am Abend des ersten Tages im neuen Jahr, sondern mit größerem zeitlichen Abstand zeigen." Nun erfolgt die Ausstrahlung des Dortmunder Terror-"Tatort" also kurz nach dem Bus-Anschlag.