Topmodels bleiben ProSieben lange erhalten

ProSiebenSat.1 und CBS Studios International haben sich auf eine mehrjährige Vertragsverlängerung in Sachen "Germany's Next Topmodel" entschieden. Die Show geht also weiter - wie lange genau, will man allerdings nicht verraten.

"Germany's Next Topmodel" wird auch in den kommenden Jahren bei ProSieben zu sehen sein. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat dazu ihren bestehenden Lizenzvertrag mit CBS Studios International verlängert. In einer CBS-Mitteilung ist von einer mehrjährigen Verlängerungen die Rede, die Topmodel-Suche erhält also weitere Staffeln. Wie viele, ist allerdings unklar. Darüber machen die Unternehmen nämlich ebenso keine Angaben wie über die finanziellen Details des Deals.

Auch auf DWDL.de-Nachfrage will man bei ProSieben nicht die genaue Anzahl an Staffeln verraten, um die es bei der Vertragsverlängerung nun geht. ProSieben-Chef Daniel Rosemann und Paul Gilbert, senior vice president of international formats bei CBS Studios International, weisen in knappen Statements auf die starke "Topmodel"-Marke hin und erklären zudem, dass sie sich auf die Weiterführung der Zusammenarbeit freuen.

Derzeit ist bei ProSieben die mittlerweile zwölfte Staffel der Topmodel-Suche zu sehen - und die Show ist erfolgreich wie lange nicht. Mit durchschnittlich 17,2 Prozent Marktanteil läuft es seit Anfang Februar ziemlich gut - trotz vergleichsweise starker Konkurrenz am Donnerstagabend. RTL erzielte in den vergangenen Wochen beispielsweise regelmäßig starke Werte mit "Der Lehrer", doch auch hier konnte sich "Germany's Next Topmodel" beweisen.