Vor der Wahl: maxdome bündelt französische Filme

In den kommenden Wochen wählt Frankreich ein neues Staatsoberhaupt. Im Vorfeld möchte man von der Wahl auch bei der Streamingplattform maxdome profitieren und hat ein Angebot an französischen Filmen zusammengestellt.

Mit Spannung und sicherlich auch Sorge werden die politischen Blicke in den nächsten Wochen nach Frankreich gehen, wo am kommenden Sonntag der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahlen abgehalten wird. Ein wenig möchte auch der Streaminganbieter maxdome von der Wahl profitieren und hat rechtzeitig davor seine französischen Produktionen gebündelt. Frei nach dem Motto "Vive la France" treffen bei maxdome dadurch etwa Amélie Poulain und Asterix & Obelix aufeinander.

Ausgangspunkt des Themenschwerpunktes ist nach Angaben der ProSiebenSat.1-Plattform die "Drei-Farben-Trilogie" von Krzysztof Kieslowski, welche der allseits bekannten Trikolore gewidmet ist und den französischen Wahlspruch "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" in unterschiedlichen Facetten beleuchtet. Mit im Angebot hat maxdome außerdem die Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter", die vom multikulturellen und religiösen Miteinander erzählt, sowie den Kinohit "Ziemlich beste Freunde". Ein grenzenloses Europa möchte maxdome mit "L'Auberge Espagnole" feiern. Der Streamingdienst belässt es dabei allerdings beim zweiten Teil und bietet seinen Abonnenten nur "Wiedersehen in St. Petersburg" an.

An die Grenze werden die Zuschauer auch in der Komödie "Nichts zu verzollen" geführt, das an der französisch-belgischen Grenze in einer Zeit vor dem Schengener Abkommen spielt. Daneben bietet maxdome auch "Weiße Margeriten" von Jean Renoirs sowie den mittlerweile bereits sechzehn Jahre alten Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" an. Zu guter Letzt dürfen bei einem Frankreich-Special natürlich auch Asterix und Obelix nicht fehlen: Sie werden im Rahmen von "Vive la France" bei maxdome "Im Auftrag Ihrer Majestät" im Einsatz sein.