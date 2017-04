Netflix kurz vor der 100-Millionen-Abos-Marke

© Netflix

Netflix hat Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Das Kundenwachstum fiel zwar etwas geringer aus als erwartet, Gewinn und Umsatz zogen aber deutlich an. In dieser Woche soll nun zudem auch die Marke von 100 Millionen Abonnenten fallen.

Netflix hat in den ersten drei Monaten in den USA die Zahl der Abos um 1,42 Millionen steigern können, in allen anderen Ländern kamen zusammen 3,53 Millionen weitere Abonnenten hinzu - das lag leicht unter dem, was Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Trotzdem sieht sich das Unternehmen voll auf Kurs: 98,75 Millionen Kunden zählte Netflix zum Stichtag 31. März, ein Jahr zuvor waren es noch 81,5 Millionen gewesen - das Wachstum ist also nach wie vor beträchtlich. Und es hält auch weiterhin an: Im Laufe dieser Woche erwartet man das Knacken der 100-Millionen-Marke.

Weil Netflix auch die Preise erhöht hat, zog der Umsatz sogar um 35 Prozent auf nunmehr 2,64 Milliarden US-Dollar an. Und auch der Überschuss schoss massiv von 28 auf 178 Millionen Dollar nach oben. Auch wenn nach dem leicht unter den Erwartungen liegenden Abowachstum der Aktienkurs zunächst rückläufig war, drehte die Aktie im Lauf des Handels wieder ins Plus. Ohnehin hat die Netflix-Aktie seit Jahresbeginn bereits deutlich um 19 Prozent zulegen können, deutlich stärker als der Gesamtmarkt.