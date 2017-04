Chryssanthi Kavazi übernimmt Hauptrolle bei "GZSZ"

© RTL/Rolf Baumgartner

Beim RTL-Soap-Dauerbrenner "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" wird ab Juni ein neues Gesicht zu sehen sein: Chryssanthi Kavazi übernimmt dann die neue Hauptrolle der "Laura Weber".

Die 28-jährige Kölnerin Chryssanthi Kavazi, die griechische Wurzeln hat, steht seit wenigen Tagen bereits in Potsdam-Babelsberg für "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" vor der Kamera, im Fernsehen wird sie dann erstmals am 6. Juni in der Serie als Laura Weber zu sehen sein. Sie ist seit über drei Jahren mit Tom Beck liiert. An seiner Seite war sie auch schon in einer Folge der Serie "Einstein" zu sehen.

Allzu viele Details zu ihrer Rolle in "GZSZ" nennt RTL nicht, Kavazi selbst beschreibt sie so: "Laura Weber ist viel herumgekommen, hat schon einiges gesehen, jede Menge erlebt und viele Menschen kennengelernt. Sie hat sich bisher die Freiheit gegönnt, dann weiterzuziehen, wenn es ihr zu langweilig wurde. Meine Rolle bringt viele Geschichten mit an den 'GZSZ'-Kiez, die nicht nur die RTL-Zuschauer überraschen werden, sondern auch die anderen Bewohner."