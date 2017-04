Amazon schickt "Patriot" in die zweite Staffel

© Amazon

Mit "Patriot" hat Amazon einen Spionagethriller entwickelt, der alles andere als hollywoodtypisch ist. Damit ist man einen unkonventionellen Weg gegangen, der sich offenbar ausgezahlt hat: Für Staffel 2 gab's nun grünes Licht

Wie Amazon bekanntgegeben hat, wird die Eigenproduktion "Patriot" in die nächste Runde geschickt. Nachdem die erste Staffel überwiegend positive Kritikerstimmen sammeln konnte, scheint es also auch in Punkte Abrufzahlen, über die Amazon wie immer nichts verlauten lässt, gut auszusehen. Ein Zeitraum für die Veröffentlichung wurde noch nicht bekannt gegeben, im kommenden Jahr dürfte es aber soweit sein.

In der ersten Staffel von "Patriot" wird der Zuschauer in das komplizierte Leben des Nachrichtenoffiziers John Tavner (Michael Dorman, "The Secret Life of Us") eingeführt. Durch gewisse Umstände wird es zu seiner Aufgabe, den Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu entwickeln. Dazu muss er auf alle Sicherheitsvorkehrungen verzichten und eine gefährliche Identität annehmen: die eines erfahrenen Angestellten eines industriellen Rohrleitungsbauunternehmens aus dem Mittleren Westen der USA.

Sein Kampf mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die Inkompetenz der Regierung und die Schwierigkeiten, den Job im Unternehmen zu behalten, gefährden jedoch seine Mission. Neben Dorman ist der Hauptcast auch mit dem Emmy-Preisträger Terry O’Quinn ("Lost"), Kurtwood Smith ("Die wilden Siebziger") und Michael Chernus ("Orange is the New Black") besetzt. Das Executive Producer-Team um Showrunner Steve Conrad ("Das erstaunliche Leben des Walter Mitty") bleibt mit James Parriott, Glen Ficarra, John Requa und Gil Bellows außerdem komplett erhalten.