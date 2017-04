13th Street: "American Crime" geht im Juni weiter

© ABC

Der Pay-TV-Sender 13th Street wird weiterhin die neuesten Folgen der ABC-Serie "American Crime" ausstrahlen. Ab Juni kann man dort die dritte Staffel sehen, die sich erneut mit den Themen wie Rassendiskriminierung beschäftigen wird.

Während sich die dritte Staffel von "American Crime" in den Vereinigten Staaten derzeit im Endspurt befindet, hat 13th Street bekanntgegeben, dass die neuen Folgen auch hierzulande bald zu sehen sein werden. So startet die dritte Staffel am Mittwoch, den 21. Juni und wird wöchentlich um jeweils 21 Uhr zu sehen sein. Wer nicht auf den Pay-TV-Sender zurückgreifen kann, hat im Sommer die Chance die Serie im Free-TV zu sehen: RTL Nitro sicherte sich die Rechte der ABC-Produktion (DWDL.de berichtete).

"American Crime" ist eine Anthologieserie und erzählt in jeder Staffel eine neue Geschichte mit frischen Charakteren. Dieses Mal spielt die Serie in North Carolina, wo Regisseur John Ridley die Probleme der Arbeiterklassen, sowie die große Lohnspanne zwischen Arm und Reich aufgreifen möchte. Dafür folgt der Zuschauer Luis Salazar (Benito Martinez), der ohne Papiere von Mexiko in die USA einreist.

Außerdem entdeckt die Farm-Erbin Jeanette Hesby (Felicity Huffman) die grauenhafte Wahrheit hinter den ausbeuterischen Machenschaften ihrer Familie, die die Hesby-Farm auf dem Rücken unterbezahlter Arbeiter aufgebaut hat. Währenddessen beschäftigt sich die Sozialarbeiterin Kimara Walters (Regina King) mit Teenagern, die in den Kreisen illegalen Sex- und Menschenhandels gefangen sind. Besonders engagiert ist sie im Fall des jungen Ishmael, der zur Prostitution gezwungen wird, ihre Hilfe jedoch ablehnt.

Abseits des beständigen Casts wird es allerhand Neueinführungen geben: Neben Cherry Jones ("24"), die in einer wiederkehrenden Rolle der Laurie Ann Hesby zu sehen ist, werden auch "White Collar"-Star Tim DeKay als JD Hesby, Ex-"Greys Anatomy"-Darstellerin Sandra Oh als Abby Tanka, Janel Moloney als Raelyn, Dallas Roberts als Carson Hesby, Josh Drennen als Flemming und Colby French als Wilkens vor die Kamera treten.