Serien-Preise für "Your Honor", "I Love Dick" und "4 Blocks"

Die israelische Serie "Your Honor" hat den Wettbewerb der Séries Mania gewonnen. Einen Spezialpreis vergibt die Jury von Europas größtem Serienfestival an Jill Soloways Amazon-Serie "I Love Dick". Der Preis für den besten Schauspieler geht nach Deutschland.

Die internationale Fachjury unter Vorsitz von "Lost"- und "The Leftovers"-Showrunner Damon Lindelof konnte aus dem Vollen schöpfen. "Séries Mania ist das außergewöhnlichste und am professionellsten produzierte Festival, das ich jemals besucht habe", sagte Lindelof am Samstagabend in Paris. "Jede Serie, die ich hier gesehen habe, war herausragend. Die größte Herausforderung lag darin, das Wettbewerbsfeld auf einige wenige Preisträger einzukreisen. Die Spannbreite der Serien war nicht nur in ihrer Internationalität, sondern auch in ihren Weltanschauungen sehr vielfältig."



Das Rennen um den Grand Prix der Jury machte am Ende "Your Honor" aus Israel. Die zwölfteilige Serie von Shlomo Mashiach und Ron Ninio erzählt die Geschichte eines aufstrebenden Richters, der kurz vor einer wichtigen Beförderung steht, als sein Sohn in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt wird und das Unfallopfer ausgerechnet einem berüchtigten Verbrecher-Clan angehört. Die Jury lobte die "überraschende und provokante Analyse des Gerichtswesens im heutigen Israel".





Im offiziellen Wettbewerb der Séries Mania hatte die Jury neben dem Grand Prix noch drei weitere Auszeichnungen zu vergeben. Ihr Spezialpreis ging an "I Love Dick", die neue Amazon-Serie von "Transparent"-Schöpferin Jill Soloway. Ihre "frische, originelle und erheiternde Behandlung von verlorener und wiedergefundener Leidenschaft" mache das Werk "ebenso intellektuell wie sexy".Über den Preis als bester Schauspieler darf sich Kida Khodr Ramadan freuen, der in der neuen TNT-Serie "4 Blocks" den arabischen Clanchef Ali "Tony" Hamady spielt. Die Jury lobte seine "nunacierte Darstellung zwischen Brutalität und Empathie". Für ihre Hauptrolle in der BBC-Serie "Broken" erhielt Anna Friel die Auszeichnung als beste Schauspielerin.Aus allen Serien, die während des zehntägigen Festivals in Paris aufgeführt wurden, durfte das Publikum seinen Favoriten küren. Die Mehrheit stimmte für "The Good Fight" und bescherte dem für CBS All Access produzierten "Good Wife"-Spin-off von Michelle und Robert King so den Audience Award. Der Preis der internationalen Pressejury ging an die französische Science-Fiction-Serie "Transferts" (Arte), der Preis der Blogger-Jury an die israelische Vampir-Dramedy "Juda". Als bestes Serienprojekt in Entwicklung war bereits im Laufe der vergangenen Woche die israelisch-französische Koproduktion "Fertile Crescent" ausgezeichnet worden ( DWDL.de berichtete ).