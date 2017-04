Erneuter Sendeplatz-Wechsel für "One Night Song"

© Vox/ME/Ulrich Schmitz

Die Musik-Reihe "One Night Song" mit Daniel Wirtz, die kürzlich nach nur einer Folge aus dem Programm genommen war, kehrt ein paar Wochen später als geplant zurück. Dafür versucht es Vox jedoch auf einem früheren Sendeplatz.

Vox hat noch einmal an seinem Programmablauf nach "Sing meinen Song" geschraubt und sich im Zuge dessen entschieden, die kürzlich aus dem Programm genommene Reihe "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" etwas später auf den Schirm zurückzuholen. Nachdem die Sendung vor zwei Wochen mit gerade mal 2,5 Prozent Marktanteil in die neue Staffel gestartet war, hatte der Kölner Sender der Musiksendung mit Daniel Wirtz zunächst den Stecker gezogen.

Wenig später war dann der Plan, das Format zusammen mit der Doku-Reihe "Meylensteine", die ebenfalls wegen schlechter Quoten aus dem Programm genommen war, ab dem 23. Mai im Anschluss an "Sing meinen Song" und die dazu passenden Künstler-Dokus zu senden. Das hätte allerdings bedeutet, dass "One Night Song" erst gegen Mitternacht an den Start gegangen wäre. Das war Vox wohl etwas spät.

Die Ausstrahlung des Formats, in dem Wirtz und ein ihm vorab nicht genannter Gast eine musikalische Nacht miteinander verbingen bringen, soll nun stattdessen einige Wochen später erfolgen - dafür aber auf einem früheren Sendeplatz, wie ein Vox-Sprecher am Dienstag auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Geplant ist, die verbleibenden Folgen dienstags um 22:55 Uhr nach "Sing meinen Song" zu zeigen, wenn die "Meylensteine"-Staffel beendet ist.