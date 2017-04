Daniel Brockhaus steigt bei "Alles was zählt" aus

© RTL/Stefan Gregorowius

Daniel Brockhaus aka Dr. Thomas Brück wird die RTL-Daily "Alles was zählt" verlassen, im Juni wird er zum letzten Mal zu sehen sein. Zuletzt war seine komplette Serien-Familie aus dem Format ausgestiegen. Bei "GZSZ" gab es jüngst die nächste Vertragsverlängerung.

Seit Anfang 2015 spielt Daniel Brockhaus bei "Alles was zählt aus" mit und verkörpert in der Serie Dr. Thomas Brück. Nun hat RTL angekündigt, dass Brockhaus der Serie schon bald den Rücken kehren wird. Am 14. Juni wird er zum vorerst letzten Mal zu sehen sein. Eine Hintertür für ein Comeback wollen die Macher aber offen lassen: So haben sie bereits verraten, dass Brück nicht den Serientod sterben wird. In den vergangenen Monaten war bereits Brockhaus' Serien-Familie bei "Alles was zählt" ausgestiegen.

"Ich habe immer gesagt, ich bleibe, bis alle verarztet sind. Jetzt muss ich feststellen, das ist unmöglich. Gerade für einen Arzt wie Dr. Brück, der 'Spezialist für alles' ist, gehen die Patienten nie aus. Aber es heißt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist", sagt Brockhaus, der zudem darauf verweist, dass es für einen Schauspieler normal sei, nach einer gewissen Zeit weiterzuziehen. "In der Vergangenheit habe ich das meist nach zwei Jahren gemacht. Diesmal waren es sechs Monate mehr – es war also eine gute Zeit." Er werde jetzt neue Charaktere entwickeln und in anderen TV-Projekten zu sehen sein.

Konstanz gibt es derweil bei "Gute Zeiten Schlechte Zeiten": Auch wenn Janina Uhse dort zuletzt ihren Ausstieg verkündete, halten andere Schauspieler der Serie die Treue. So haben zuletzt Clemens Löhr (Alexander Cöster), Felix von Jascheroff (John Bachmann) und Wolfgang Bahro (Jo Gerner) ihre Verträge verlängert. Letzterer sogar gleich um fünf Jahre. Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass auch Linda Marlen Runge (Anni Brehme) "GZSZ" in den kommenden Jahren erhalten bleiben wird.