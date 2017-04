Salesch und Hold erobern Primetime in Sat.1 Gold

© Sat.1

Für Sat.1 sind Barbara Salesch und Alexander Hold zuletzt nicht mehr gut genug gewesen, nun feiern sie eine Rückkehr bei Sat.1 Gold. Dort sind sie zwar schon jetzt zu sehen, aber nur in der Nacht. Ab Mai zeigt der Sender ihre Formate auch in der Primetime.

Seit wenigen Wochen ist Sat.1 frei von Gerichtsshows. Also von den Formaten, die dem Sender mal richtig gute Quoten beschert haben. Nachdem "Richterin Barbara Salesch" ihren Platz bereits Anfang des Jahres räumen musste, folgte Anfang April auch "Richter Alexander Hold". Nun feiern beide Formate ein prominentes Comeback beim kleinen Schwestersender Sat.1 Gold, wo sie zwar schon jetzt zu sehen sind - ab Mitte Mai dann aber auch auf ziemlich guten Sendeplätzen.

So zeigt Sat.1 Gold ab dem 16. Mai immer dienstags zur besten Sendezeit gleich drei Folgen von "Richter Alexander Hold". Im Anschluss folgen noch drei Episoden des Formats mit Barbara Salesch. Bei Hold beginnt Sat.1 mit alten Folgen aus 2011, bei Salesch geht der Sender sogar bis 2007 zurück. Die nächtlichen Wiederholungen beider Formate an verschiedenen Tagen bleiben unterdessen auch weiterhin im Programm.

Der Schritt, beide Formate zum unzähligsten Mal zu wiederholen, ist zwar nicht sonderlich kreativ, könnte sich aus Quotensicht aber auszahlen. Sat.1 Gold hat ja bereits gute Erfahrungen mit "Niedrig & Kuhnt" und "K 11" gemacht - beide Formate kommen beim Publikum an und sind vor allem bei älteren Zuschauern beliebt. Hier konnten Hold und Salesch auch bis zuletzt in Sat.1 überzeugen - dort fehlte es den Formaten lediglich an jungen Zuschauern.