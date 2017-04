Sky-Kunstsender jetzt auch via Ticket zu sehen

© Sky

Kunst- und Kulturinteressierte, die bisher kein Sky-Abo besessen haben, können künftig trotzdem das Programm von Sky Arts sehen. Der Sender kann nun nämlich auch via Sky Ticket ohne lange Vertragsbindung gebucht werden.

Seit 2000 gibt es den Kunst- und Kulturkanal Sky Arts nun schon in Großbritannien, in Deutschland ist das Programm des Senders erst seit dem vergangenen Sommer zu sehen. Bislang ist Sky Arts aber nur im Entertainment Paket enthalten - das wird sich ab sofort ändern, denn das Pay-TV-Unternehmen will den Sender auch über Sky Ticket ohne lange Vertragslaufzeit verfügbar machen.

Ab heute können Kunst- und Kulturinteressierte den Sender also auch über das monatliche Entertainment Monatsticket sehen. Zum Start kostet das einen Euro im Monat, danach schlägt das Paket mit 9,99 Euro monatlich zu Buche. Begleitet wird der Ticket-Start von Sky Arts mit einer Weltpremiere: Ab Sonntag, dem 30. April, ist die Uraufführung des Musiktheaterstücks "John Malkovich: Just Call Me God" aus der Elbphilharmonie Hamburg exklusiv beim Sender zu sehen.

Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, sagt: "Mit dem Start von Sky Arts auf Sky Ticket erweitern wir das Angebot unseres Streaming-Dienstes um eine neue Programmfarbe. So ermöglichen wir allen Kunst- und Kulturinteressierten einen einfachen und flexiblen Zugang zu exklusiven Dokus, Serien und Sky Arts Eigenproduktionen."