Digitalchef Christian Nienaber verlässt RTL II

Christian Nienaber, der seit Juli 2014 den Digital-Bereich bei RTL II verantwortet hat, verlässt den Sender. Unter seiner Führung wurde das Online-Angebot des Senders umfassend neu aufgestellt. Letztes Großprojekt war der Start von RTL II You.

Seit Mitte 2014 verantwortete Christian Nienaber in der damals neu geschaffenen Position des Digitalchefs die operative Umsetzung sowie strategische Ausrichtung aller digitalen Aktivitäten in den Bereichen Online, Mobile, Smart TV und Social Media. Unter seiner Verantwortung wurden etwa die Online-Angebote des Senders einem Relaunch unterzogen, ein neues HbbTV-Angebot entwickelt und das mobile Angebot RTL II go! gestartet. Das letzte Großprojekt war der Launch des digitalen Ablegers RTL II You für eine junge Zielgruppe.

Andreas Bartl, Geschäftsführer von RTL II: "Wir bedauern sehr, dass Christian Nienaber das Unternehmen verlässt. Mit der operativen und strategischen Weiterentwicklung des Digitalangebots hat er wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Ich danke ihm für sein herausragendes Engagement und wünsche ihm für seine weitere Laufbahn nur das Beste." Christian Nienaber selbst sagt zu einem Abschied, der "im besten gegenseitigen Einvernehmen" geschehe: "Ich danke Andreas Bartl, meinem Team und auch allen weiteren Mitarbeitern von RTL II für die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Gemeinsam konnten wir zahlreiche technische und redaktionelle Neuerungen im Digitalbereich auf den Weg bringen und das Unternehmen auf die Zukunft ausrichten. Ich bin sehr dankbar für die tolle Zeit und freue mich nun auf neue Herausforderungen. Ich danke meinen Kollegen für dieses großartige Teamwork und die ereignisreiche und wegweisende Zeit." Interimsweise übernimmt Julia Reuter, CFO und COO bei RTL II, die Leitung des Digitalbereichs zusätzlich.