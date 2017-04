Superheld "The Tick" ab August auf Amazon

© Amazon

Nachdem der blaue Superheld "The Tick" im Sommer vergangenen Jahres mit einem Piloten an den Start ging, hat Amazon nun bekanntgegeben, dass allmählich die gesamte erste Staffel in den Startlöchern steht. Los geht es Ende August.

"The Tick" geht in Serie: Nachdem Amazon vor knapp einem Jahr die Pilotfolge über einen mysteriösen blauen Superhelden veröffentlicht hat (DWDL.de gibt bereits einen ersten Eindruck), werden am 25. August nun auch die restlichen Episoden der ersten Staffel zur Verfügung gestellt. Wie viele das genau sind, ist jedoch noch nicht bekannt.

"The Tick" handelt von Arthur (Griffin Newman, "Thanksgiving"), einem Underdog und Buchhalter, der alles andere als imposant wirkt. Eines Tages realisiert er jedoch, dass seine Stadt von einem global agierenden Bösewicht kontrolliert wird, den eigentlich alle für tot hielten. Um diese Verschwörung aufzudecken, tut er sich mit einem seltsamen blauen Superhelden namens "The Tick" (Peter Serafinowicz) zusammen, der sich gerade von einem Gedächtnisverlust erholt.

In weiteren Hauptrollen in der Co-Produktion von Amazon mit Sony Pictures Television befinden sich Jackie Earle Haley als Bösewicht "The Terror", Valorie Curry als Arthurs Schwester Dot und Brendan Hines als Dauerpechvogel "Superian". Produziert wird die Superhelden-Comedy von Ben Edlund, der in der Branche kein Unbekannter ist: Er war bereits bei Serien wie "Supernatural" und "Gotham" Produzent. Weitere ausführende Produzenten sind Barry Josephson ("Bones - Die Knochenjägerin") und Barry Sonnenfeld ("Pushing Daisies", "Men in Black").