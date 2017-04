Damon-Affleck-Serie "Incorporated" ab Juni auf Syfy

© Syfy

Der Pay-TV-Sender Syfy wird den Zukunftsthriller "Incorporated" ab Juni auszustrahlen. Trotz prominenter Besetzung hinter Kamera mit Matt Damon und Ben Affleck erwies sich die Serie in den USA jedoch nicht als Erfolg.

Ab Dienstag, den 27. Juni geht es für den Zuschauer auf Syfy ins Jahr 2074: Wie der Pay-TV-Sender angekündigt hat, wird "Incorporated", eine Serie, die eine dunkle Zukunft voraussagt, von da an wöchentlich um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Produziert wurde der zehnteilige dystopische Thriller von keinen Geringeren als Matt Damon und Ben Affleck.

Genauer gesagt geht es in "Incorporated" um eine vergiftete Umwelt und entmachtete Nationalstaaten. Während die meisten Menschen in den ärmlichen Red Zones unter erbärmlichen Bedingungen leben müssen, haben sich bestimmte Konzerne zu Supermächten entwickelt, die ihren Angestellten in den Green Zones ein Leben in Luxus, Gesundheit und Sicherheit ermöglichen. Dies gibt es jedoch nicht ohne einen gewissen Preis: Persönliche Freiheit wird hier ganz klein geschrieben. Sean Teale spielt Ben Larson, der sich aus einer Red Zone beim Konzern Spiga Biotech eingeschlichen hat.

Auf seinem Weg nach oben ist er bereit, jeden zu beseitigen, der ihm Probleme bereiten möchte. Doch Larson strebt damit mehr an, als pure Macht. Vielmehr will er die Liebe seines Lebens wiederfinden und retten. Ben ist mit Laura (Allison Miller), der Tochter eines angesehenen Managers seiner Firma, verheiratet. Weitere Hauptrollen haben Julia Ormond als Bens Schwiegermutter Elizabeth, David Hewlett als der egozentrische Geschäftsmann Chad, Dennis Haysbert als unliebsamer Chef der Firmensicherheit, Eddie Ramos als der aus der Red Zone stammende Theo und der ruchlose Geschäftsmann Terrence, gespielt von Ian Tracey.

Eine zweite Staffel wird man auf Syfy aber nicht erwarten dürfen. Wegen enttäuschender Quoten hat der US-Sender im Februar bekanntgegeben, dass keine Fortsetzung bestellt wird.