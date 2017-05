Hartwich moderiert neue Familien-Spielshow bei RTL

© RTL / Stefan Gregorowius

Nach "Meet the Parents" steht bereits die nächste neue RTL-Show mit Daniel Hartwich in den Startlöchern: Der Moderator ist auch bei der Adaption einer britischen Familien-Show mit dabei. Diese hört auf den Namen "Keep It in the Family".

RTL ist auf den Geschmack gekommen und arbeitet für den Sommer an einer weiteren Spielshow. Der Kölner Sender wird nach DWDL.de-Informationen bereits im Mai eine Adaption von "Keep It in the Family" mit Daniel Hartwich als Moderator aufzeichnen. Es handelt sich dabei um ein Format, an dem sich der britische Fernsehsender ITV erstmals im Jahr 2014 versuchte - die Quoten hielten sich damals allerdings in Grenzen. Moderiert wurde "Keep It in the Family" dort übrigens von Bradley Walsh, der bei ITV auch das Quiz "The Chase" moderiert, das hierzulande unter dem Titel "Gefragt - gejagt" im Ersten läuft.

Trotz der überschaubaren Zuschauerzahlen, die "Keep It in the Family" in England in der Vergangenheit verzeichnete, glaubt man bei RTL offenkundig an die Familien-Spielshow und lässt in Hürth nicht nur einen Piloten produzieren, sondern gleich eine vierteilige Staffel. In der Sendung spielen zwei Familien gegeneinander, allerdings hat jeweils nur der Nachwuchs das Sagen. So entscheiden die Kinder, welches Familienmitglied bei den jeweiligen Quiz-, Aktions- und Ratespielen an der Reihe ist. Sie sagen zudem, um welchen Preis gespielt wird.





Ein genauer Ausstrahlungstermin für die neue Familien-Sendung steht unterdessen noch nicht fest. Für Hartwich ist es übrigens schon der zweite Show-Neustart bei RTL innerhalb kurzer Zeit: Bereits an Sonntag hatte er für den Kölner Sender erstmals die Sendung "Meet the Parents" im Vorabendprogramm präsentiert. Weiterer Show-Nachschub steht zudem schon in den Startlöchern: Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich RTL die Rechte am US-Hit "The Wall" gesichert hat. Zur Besetzung hat sich der Sender bislang nicht geäußert.