Medienjournalist Christian Junklewitz ist tot

© Junklewitz/DWDL

In der Nacht zu Samstag erreichte uns eine traurige Nachricht: Christian Junklewitz, leidenschaftlicher Serienjunkie und Medienjournalist, ist am Freitag im Alter von nur 38 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und den Kolleginnen und Kollegen von serienjunkies.de

Auf dem Heimweg der Geburtstagsfeier unseres Kollegen Alexander Krei erreicht mich die Hiobsbotschaft. Gerade noch wurde ausgelassen gefeiert, da lese ich die traurige Nachricht von Mariano Glas, Gründer von Serienjunkies.de und langer Wegbegleiter: Christian Junklewitz ist von uns gegangen. Der hauptberufliche Serienjunkie erlag am Freitag in Köln einem Krebsleiden. Er wurde nur 38 Jahre alt. Anfang April musste Christian krankheitsbedingt seine Leidenschaft für Serien bereits hinten an stellen, wie er auch öffentlich auf Twitter wissen ließ. Dann ging es offenbar recht schnell.



Christian hat mit seinen Texten, Kritiken und Interviews nicht nur einen bleibenden Eindruck bei Serienfans und Lesern von Serienjunkies.de hinterlassen. In seinen zwölf Jahren als Medienjournalist hat er sich auch in der deutschen Fernsehbranche einen Namen gemacht. Als Kölner Korrespondent für die geschätzten Berliner Kollegen von Serienjunkies.de war er vor Ort bei den wichtigen Festivals, Kongressen und Pressekonferenzen in und um Köln, aber auch Hamburg und Berlin. Über mehr als zehn Jahre ist so ein reger Austausch entstanden.



Er blieb dabei stets seiner detaillierten Liebe zu Serien treu und brachte damit mehr als einmal Verantwortliche und Gesprächspartner ins Schwitzen. Bei gezielten Fragen zu Synchron-Themen, FSK-Freigaben und Co. spürte man seine Leidenschaft, die viele Serienfans und seine Kolleginnen und Kollegen geteilt haben, wie der Erfolg von Serienjunkies.de - schon lange bevor Serien cool wurden - dokumentiert. Eine besondere Leidenschaft pflegte er zur BBC-Serie „Doctor Who“ sowie der CBS-Serie „The Good Wife“ und dem Anfang diesen Jahres gestarteten SpinOff „The Good Fight“.



© Ulrike Klode

Im vergangenen Jahr war Christian einer unserer Gäste im DWDL-Podcast „Seriendialoge“ von Ulrike Klode und sprach dort über seine ganz besondere Faszination für „Doctor Who“. Über die Jahre stand Christian uns immer wieder als Experte zur Verfügung und verantwortete 2012 auch die DWDL-Reihe „British Summer“. Als Experte auf seinem Gebiet moderierte er Diskussionsrunden und hielt Vorträge. Gemeinsam mit der Publizistin Tanja Weber hat er neben seiner journalistischen Arbeit auch verschiedene medienwissenschaftliche Fachaufsätze zu Serien-Themen veröffentlicht und parallel an seiner Dissertation zu Fernsehserien und Unterhaltung gearbeitet.



Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen von Serienjunkies.de.

Und lieber Christian, grüß’ uns Will Gardner, wenn Du ihn da oben triffst.



Thomas Lückerath

im Namen des DWDL.de-Teams