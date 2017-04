Primetime-Ausflug von "Bares für Rares" mit Gätjen

© ZDF/Johanna Brinckmann

Wenn im Sommer "Bares für Rares" in der Primetime zu sehen sein wird, werden die zwei Folgen nicht nur von Horst Lichter präsentiert. Auch Steven Gätjen ist mit dabei. Darüber hinaus holt der Sender "1, 2 oder 3" zum 40. Geburtstag in die Primetime - ebenfalls mit Gätjen.