Nicole, Adel Tawil & Co. in deutscher ESC-Jury 2017

In zwei Wochen steigt der Eurovision Song Contest (ESC) in Kiew und nun ist auch bekannt, wer der deutschen Jury angehören wird. Darüber hinaus ist natürlich auch Barbara Schöneberger wieder mit dabei: Sie verkündet im Finale die deutschen Punkte.

Die deutsche ESC-Jury besteht in diesem Jahr aus Nicole, Joy Denalane, Andreas Herbig, Adel Tawil und Wincent Weiss, das hat der NDR nun bekanntgegeben. Sie sind damit für die Hälfte der Punkte verantwortlich, die Deutschland im ESC-Finale am 13. Mai vergibt. Auch beim zweiten Halbfinale am Donnerstag, den 11. Mai, kommen von der Jury die Hälfte der deutschen Punkte.

Thomas Schreiber, ARD-Unterhaltungskoordinator, sagt: "Eine feine Jury aus der bunten Republik Deutschland - danke fürs Mitmachen in den kommenden Tagen und schonmal danke für das doch sehr gründliche Überlegen bei der Punktevergabe. Ich bin gespannt, wie Nicole, Joy und ihre Kollegen die Auftritte bei der größten Live-Musikshow der Erde in Kiew bewerten und gewichten werden."

Darüber hinaus hat der NDR auch entschieden, dass Barbara Schöneberger in diesem Jahr erneut die deutschen Punkte im Finale verkünden wird. Schöneberger übernahm diesen Job bereits in den vergangenen zwei Jahren. Auch in diesem Jahr wird sie dafür live von der Hamburger Reeperbahn in die Ukraine geschaltet. Schöneberger moderiert sowohl die Countdown-Show am Finaltag sowie die anschließende Party ab 0:20 Uhr.

Beim diesjährigen ESC kommt erneut das Punktesystem zum Einsatz, das im vergangenen Jahr eingeführt wurde. Die Moderatoren aus den verschiedenen Ländern verkünden in der Show nur die Jury-Punkte, die Ergebnisse des Zuschauer-Votings kommen erst ganz am Ende hinzu und können möglicherweise noch einmal das bis dahin entstandene Ranking über den Haufen werfen.