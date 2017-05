Goldmedia: Netflix mit rund fünf Mio deutschen Kunden

© Netflix

Nachdem vor kurzem bekannt wurde, dass Netflix weltweit vor der 100-Millionen-Abo-Marke steht, hat Goldmedia nun errechnet, wie viele davon in etwa aus Deutschland kommen. Rund fünf Millionen Menschen besitzen demnach einen Account beim Streaming-Dienst.

Im September 2014 ist der amerikanische Streamingdienst Netflix auch hierzulande an den Start gegangen. Wie die "Wirtschaftswoche" nun unter Berufung auf eine Analyse von Goldmedia berichtet, wurde jetzt nach zweieinhalb Jahren ein großer Meilenstein erreicht. Demnach soll es mittlerweile rund fünf Millionen deutsche Abonnenten geben. Erst vor kurzem hat DWDL.de berichtet, dass der Konzern weltweit vor der 100-Millionen-Abo-Marke steht. Offizielle Zahlen kommuniziert Netflix wie immer nicht.

Damit kommt Netflix im deutschen Streaming-Markt laut Goldmedia auf einen Marktanteil von rund 20 Prozent. Auf Platz eins befindet sich jedoch Amazon mit seinem Streamingangebot Amazon Prime Video, welches mit 47 Prozent Marktanteil weiterhin klarer Platzhirsch ist. Gefolgt werden Amazon und Netflix von den deutschen Plattformen Sky Go und Maxdome, die sich auf den Plätzen drei und vier wiederfinden.

Das Berliner Forschungs- und Beratungsunternehmen Goldmedia befragte im Rahmen eines Projekts zur Ermittlung der Zuschauerzahlen von Video-on-Demand-Anbietern zudem erstmals 50.000 Bundesbürger nach ihrem Mediennutzungsverhalten. Das Ergebnis: 29 Prozent aller Befragten schalteten im ersten Quartal 2017 Netflix ein. Marktführer Amazon kommt auf 40 Prozent.

Doch ob nun Amazon oder Netflix: Gefragt bei den Nutzern laut der Befragung vor allem Serien. Lediglich Serienformate landeten unter den jeweils zehn meistgesehenen Sendungen. Bei Netflix war vor allem die Sitcom "The Big Bang Theory" und der politische Thriller "House of Cards" gefragt, während bei Amazon die Eigenproduktion "The Man in the High Castle" und ebenfalls "The Big Bang Theory" auf den vordersten Plätzen landeten.