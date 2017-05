RTL holt "500" und "Bachelorette" im Juni zurück

© RTL / Ruprecht Stempell

Nach dem Erfolg des vergangenen Jahres wird RTL auch in diesem Sommer wieder auf "500 - Die Quiz-Arena" mit Günther Jauch setzen. Zudem holt der Sender nach einer kurzen Pause ab Juni "Die Bachelorette" ins Programm zurück.

Nachdem RTL "Die Bachelorette" im vorigen Jahr pausieren ließ, holt der Sender seine Kuppelshow in diesem Jahr bekanntlich zurück ins Programm. Jetzt steht auch der Ausstrahlungstermin für die sieben neuen Folgen fest, in der 20 Single-Männer um eine bislang noch unbekannte Frau buhlen: RTL strahlt die neue Staffel ab dem 14. Juni jeweils mittwochs um 20:15 Uhr aus.

Produziert wird die Sendung inzwischen - wie auch schon das Original "Der Bachelor" - von Warner Bros. International Television Production Deutschland, nachdem die vorherigen Staffeln noch von ITV Studios Germany verantwortet wurden. RTL verspricht schon mal, dass die Sendung "selbstbewusster, frecher und mit mehr Sexappeal denn je" daherkommen wird. Ansonsten ändert sich jedoch wenig: Wie gehabt reisen die Singles in den Süden, wo wöchentlich eine neue "Nacht der Rosen" auf die Teilnehmer wartet.

Ein Wiedersehen gibt's im Sommer zudem mit "500 - Die Quiz-Arena". Von der neuen Show, hinter der ebenfalls Warner Bros. als Produzent steht, werden in diesem Jahr bekanntlich gleich zehn neue Folgen hergestellt. Diese laufen ab dem 12. Juni auf dem bewährten Sendeplatz am Montag um 20:15 Uhr - also dort, wo sich Moderator Günther Jauch zwei Wochen zuvor mit "Wer wird Millionär?" in die Sommerpause verabschiedet. Im Gegensatz zu "WWM" müssen die Kandidaten in der "Quiz-Arena" gleich 500 Fragen überstehen - und zwar ohne Joker oder Antwort-Alternativen.



Im Vergleich zur ersten Staffel, deren Regelwerk von manchen als zu kompliziert erachtet wurde, hat RTL noch einmal an einigen Stellschrauben gedreht. So hat der Herausforderer fortan noch mehr Aktionsspielraum, denn auch er kann schon frühzeitig scheitern. Er selbst spielt nämlich neuerdings ebenfalls nach dem Prinzip des Kandidaten - und bekommt für jede Frage ein "X". Bekommt er drei Mal ein "X" in Folge, dann ist das Spiel auch für ihn selbst beendet. Als Schiedsrichter fungiert erneut Ralf Schnoor, der 2010 bei "Wer wird Millionär?" die Million gewonnen hatte.

Auf Show-Programm setzt RTL Mitte Juni übrigens auch wieder am Freitagabend: Eine Woche nach dem "Let's dance"-Finale schiebt der Sender am 16. Juni um 20:15 Uhr noch "10 Jahre Let's dance - Die schönsten Momente" hinterher. Sylvie Meis und Daniel Hartwich blicken darin in Einspielfilmen auf alle Staffeln der erfolgreichen Tanzshow zurück.