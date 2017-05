Kalkofe meldet sich für Tele 5 künftig aus seinem Keller

© Tele 5

Oliver Kalkofe bekommt eine neue Sendung bei Tele 5 - und muss dafür nicht einmal aus dem Haus gehen. Aus seinem Keller präsentiert er künftig "KellerKalk". Die Sendung ist nur online zu sehen. Dort zeigt der Sender auch die alten Premiere-Folgen der "Mattscheibe"

Wohl kaum ein anderer steht so für Tele 5 wie Oliver Kalkofe. Das weiß auch der kleine Sender und setzt auch künftig auf die Dienste des Satirikers. Ab sofort präsentiert er beim Sender ein neues Format, das, wie sollte es bei Tele 5 auch anders sein, etwas ungewöhnlich klingt. So moderiert Kalkofe künftig mindestens einmal pro Woche "KellerKalk" - die Sendung entsteht allerdings nicht in einem großen Studio, sondern direkt in Kalkofes Keller.

Los geht es bereits an diesem Freitag, in Zukunft soll es immer eine neue Folge ab 18 Uhr zu sehen geben. "KellerKalk" wird aber nicht im TV laufen, sondern ausschließlich online - auf der Webseite von Tele 5, bei Youtube und Facebook. Zu sehen wird es Clips zum aktuellen Welt- und Mediengeschehen geben. "Damit ist Oliver Kalkofe aktueller und spontaner denn je", freut man sich beim Sender.

Darüber hinaus will Kalkofe in der neuen Sendung seine "TV Spielfilm"-Kolumne auf die Bildschirme bringen - "für alle die nicht mehr lesen können oder wollen", sagt er in einem kurzen Erklärvideo zur Sendung. Auch Onkel Hotte soll in der Sendung ab und zu auftreten, ein Wiedersehen mit anderen Kult-Figuren Kalkofes oder bekannten, von ihm erschaffenen Rubriken ist ebenso denkbar. Als besonderes Gimmick hat Tele 5 alle Folgen von "Kalkofes Mattscheibe" gekauft, die in den 90er Jahren bei Premiere zu sehen waren. Fans können sich diese noch einmal auf der Webseite des Senders ansehen, in seinem neuen Format will Kalkofe Ausschnitte zeigen, kommentieren und Anekdoten zu den jeweiligen Szenen erzählen.