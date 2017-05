Nun offiziell: ABC legt "American Idol" neu auf

© FOX

Knapp 13 Monate nachdem die letzte Folge von "American Idol" bei Fox gelaufen ist, steht nun endgültig fest: Es bleibt bei einer kurzen Pause. FremantleMedia bringt die Show, die über ein Jahrzehnt das US-Fernsehen aus Quotensicht dominierte, bei ABC zurück.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es nun her, dass Fox das Ende einer Ära ankündigte: Den Abschied von "American Idol". Die Castingshow, die in den besten Zeiten im Schnitt über 37 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher fesselte und in der Zielgruppe über viele Jahre das mit Abstand erfolgreichste Format im US-Fernsehen war, wurde nach 15 Jahren mit einer finalen Staffel im Frühjahr vergangenen Jahres beendet.

Vorausgegangen war über Jahre hinweg ein schleichender Quotenrückgang, auch weil NBC mit gleich zwei Staffeln "The Voice" pro Jahr kräftig im Castingshow wilderte. Obwohl die Reichweiten bis zuletzt über dem meisten lagen, was Fox sonst im Angebot hatte, zog der Sender einen Schlussstrich. Doch für "American Idol" - dem US-Pendant zu "Deutschland sucht den Superstar" - war es nur ein vorübergehender: Die Produzenten verhandelten in den letzten Monaten über eine Neuauflage nach nur einem Jahr Pause - und die Interessenten standen Schlange.

Nicht nur Fox zeigte Interesse an einer Rückkehr, nachdem es bislang nicht gelang, einen ähnlich erfolgreichen Ersatz aufzutun, auch NBC spielte mit dem Gedanken, eine der bieden "The-Voice"-Staffeln durch "Idol" zu ersetzen. Das Rennen gemacht hat aber letztlich ABC. Am Dienstag wurde nun bestätigt, dass FremantleMedia North American und 19 Entertainment "American Idol" in der kommenden TV-Saison bei ABC auf den Bildschirm zurückbringen wird. Details zur Moderation und der Besetzung der Jury will man erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

"'American Idol' ist ein Pfeiler der Popkultur, der zu bald off air gegangen ist", sagt Channing Dungey, President von ABC Entertainment. Und Ben Sherwood, Co-Chariman von Disney Media Networks und President von DisneyABC, bezeichnet "Idol" als Entertainment-Ikone, die nun da laufen wird, wo sie schon immer hingehört habe. Tatsächlich hat sich ABC aus dem Bereich Gesangscasting eigentlich weitgehend herausgehalten, im Bereich der non-fiktionalen Inhalte hat man mit "Dancing with the Stars", "The Bachelor" und "Idol" nun aber in der Tat ein beeindruckendes Lineup vorzuweisen.

"Die ganzen Spekulationen rund um das Comeback von 'American Idol' zeigen, wie populär und stark diese Marke weiterhin ist", sagt Peter Hurwitz, CEO der Core Media Group, wozu 19 Entertainment gehört. Und Cecile Frot-Coutaz, CEO der FremantleMedia Group, schwärmt: "Die Leidenschaft und der Enthusiasmus machen ABC zur perfekten Heimat von 'American Idol'". Nun sei der "ideale Zeitpunkt, eine der erfoglreichsten Shows in der Geschichte des modernen Fernsehens wieder im Fernsehen willkommen zu heißen."

Über alle weiteren Pläne der US-Networks in der kommenden Saison, über die Upfronts und LA-Screenings, berichten wir gewohnt ausführlich in den kommenden Wochen in unserem Special "Go West"