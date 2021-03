Seit Anfang des Jahres ist die US-Serie "This is us" beim Disney Channel zu sehen. Die Serie startete im deutschen Free-TV einst bei ProSieben und wurde später zu Sixx abgeschoben. Der Disney Channel begann dann im Januar noch einmal ganz von vorn mit der Ausstrahlung am Montagabend, doch damit ist bald Schluss. Wie eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de nämlich bestätigt hat, wird die Serie im April ersetzt.

So ist ab dem 12. April am Montagabend immer "Once Upon a Time - Es war einmal…" in Doppelfolgen zu sehen. Beim Blick auf die Quoten verwundert die Entscheidung kaum: "This is us" erzielte zuletzt regelmäßig schlechte Quoten, erst am vergangenen Montag waren für die beiden Folgen nur 0,3 und 0,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen drin. Insgesamt blieb die Serie seit dem Start weit hinter den Erwartungen zurück.

"Once Upon a Time" spielt in Storybrooke, einer malerischen Kleinstadt, bewohnt von Märchenfiguren, die von der bösen Königin dorthin verbannt wurden und vergessen haben, wer sie wirklich sind - bis die "Retterin" Emma Swan auftaucht, um den dunklen Fluch zu brechen. Derzeit laufen Folgen der Serie auch beim linearen Seriensender Now!, den es nur über TVNow zu sehen gibt. Zum letzten Mal im Free-TV war "Once Upon a Time" 2017 zu sehen, damals noch bei Super RTL.

"Wie wir Ende Januar bereits angekündigt haben, wollen wir uns weiter neu erfinden und dabei auf die Veränderungen im Markt reagieren und der Erwartungshaltung an die Marke Disney gerecht werden", sagt Eun-Ky Park, SVP, General Manager Media, The Walt Disney Company GSA. Und genau das tue man jetzt. "Once Upon a Time" passe "perfekt" zum Disney Channel, so Park.

Der Wechsel am Montagabend ist aber nicht die einzige Programmänderung, die der Disney Channel vornehmen wird. So hat man nun gegenüber DWDL.de außerdem angekündigt, "Modern Family" ins Programm nehmen zu wollen. Die Serie, an der sich schon viele Sender versucht haben, ist ab dem 3. Mai an gleich sechs Abenden pro Woche zu sehen. So wird der Disney Channel die Serie jeden Tag, mit Ausnahme des Sonntags, ab 22 Uhr zeigen, auch hier sind Doppelfolgen geplant.