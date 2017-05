Fox tauft erste Fiction-Eigenproduktion um

© FOX

Die Fox Networks Group Europe & Africa hat mit den Dreharbeiten für ihre erste eigene Fiction-Eigenproduktion begonnen. Im Zuge dessen wurde auch noch einmal der Titel der Serie angepasst: Statt "The Nine" heißt sie nun "Deep State".

Im vergangenen Dezember hat die Fox Networks Group Europe & Africa angekündigt, mit "The Nine" ihre erste eigene Dramaserie zu produzieren (DWDL.de berichtete). Nun haben die Dreharbeiten für das Projekt in Marokko begonnen, Fox hat die Serie kurzerhand aber noch einmal umgetauft. So hört das Projekt inzwischen auf den Titel "Deep State". Im Laufe des Jahres soll auch noch in London gedreht werden. Am Inhalt hat sich derweil nichts verändert: In der Spionage-Thrillerserie geht es um den ehemaligen Spion Max Easton (Mark Strong), der ins Spiel zurückgebracht wird, um den Tod seines Sohns zu rächen.

Fox produziert acht einstündige Folgen der Serie, diese sollen nach der Fertigstellung in mehr als 50 Ländern ausgestrahlt werden. Matthew Parkhill hat das Drehbuch zur Pilotfolge geschrieben und fungiert als Showrunner. Beim Projekt mit an Bord ist auch die Emmy-Gewinnerin Hilary Bevan Jones, die Gründerin und Co-Eigentümerin von Endor Productions ist, das zur Red Arrow Entertainment Group gehört.

Sara Johnson, VP Scripted Drama, FNG Europe & Africa, sagt: "Wir freuen uns über den Produktionsbeginn von 'Deep State' in dem Wissen, ein tolles und interessantes Ensemble zu haben, das die fantastischen Drehbücher von Matthew und seinem Team zum Leben erweckt. Wir bei FNG Europe sind besonders erfreut darüber, dass wir mit 'Deep State' bald unsere erste eigene fiktive Produktion abliefern können." Jeff Ford, SVP Content Development, FNG Europe & Africa, ergänzt: "Mit dem unglaublich talentierten Team von Endor am Ruder und erstklassigen Schauspielern wie Mark Strong und Joe Dempsie verspricht 'Deep State' ein hochkarätiger Spionage-Thriller zu werden, der sich auch vor den aufwendigsten Hollywood-Produktionen nicht verstecken muss."