Nach Sat.1 schickt auch RTL Promis in die Schule

Nachdem Sat.1 erst in der vergangenen Woche recht erfolgreich mit einer neuen Show war, in der Promis zurück auf die Schulbank mussten, hat RTL nun ein ähnliches Format angekündigt. Außerdem schicken die Kölner Bülent Ceylan und Chris Tall in ein Duell.

RTL hat für den Sommer zwei neue Shows angekündigt: Am Freitag, den 23. Juni, zeigt der Sender zur besten Sendezeit "Nachsitzen! Promis zurück auf die Schulbank". Moderiert wird diese vorerst einmalige Show von Daniel Hartwich. Das Konzept ist schnell erklärt: Promis wie Joachim Llambi, Ruth Moschner und Pietro Lombardi müssen Schulaufgaben lösen und ihr Wissen unter Beweis stellen, geprüft werden sie dabei von zehn Kindern und einer Handpuppe von Martin Reinl. Am Ende jeder Prüfung gibt es Noten - von 1 bis 6. Produziert wird die Show von i&u.

Das Konzept klingt damit ganz ähnlich wie die Sat.1-Show "Luke! Die Schule und ich", die erst in der vergangenen Woche gestartet ist und prompt gute Quoten eingefahren hat (DWDL.de berichtete). In der Sat.1-Show treten Kinder allerdings gegen die Promis an. RTL zeigt sein Format mit Daniel Hartwich sogar auf dem gleichen Sendeplatz wie Sat.1 seine Show mit Luke Mockridge.

Darüber hinaus hat RTL noch eine weitere Show für den Sommer angekündigt. "Wollen wir wetten?! Bülent gegen Chris" wird jeweils am 17. und 24. Juni ab 20:15 Uhr gezeigt. Die Show wird moderiert von Sonja Zietlow - auch hier klingt das Konzept weniger neu. Bülent Ceylan und Chris Tall treten in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. In der Beschreibung der Sendung heißt es zudem, dass sich die Comedians auf die Suche nach den "krassesten Wetten der Welt" begeben werden. Diese werden dann von ihren Team-Mitgliedern absolviert. Die Zuschauer entscheiden per Telefon-Voting, wem sie den Sieg mehr gönnen. Im Endspiel treten Ceylan und Tall gegeneinander an und wer bis dahin die meisten Punkte gesammelt hat, hat auch hier bessere Karten. Produziert wird die Show von Constantin Entertainment.