Sat.1 zeigt "MacGyver"-Reboot im Sommer montags

© CBS Broadcasting/Jace Downs

Die von Kritikern gescholtene Neuauflage von "MacGyver" findet im Sommer ihren Weg ins deutsche Fernsehen. Sat.1 zeigt die erste Staffel montags zur besten Sendezeit, dann wird auch endlich das zuletzt verschobene "Rush Hour" ausgestrahlt.



11.05.2017 - 15:55 Uhr von Timo Niemeier 11.05.2017 - 15:55 Uhr

Nein, die Kritiker waren nicht besonders gut auf das Remake von "MacGyver" zu sprechen: Zu gewollt die Inszenierung, zu gewollt modern der neue Ermittler, der zudem deutlich jünger ist als der frühere MacGyver. Doch beim US-Publikum ist der Reboot durchaus gut angekommen, von zunächst mehr als zehn Millionen Zuschauern ging es zwar schnell auf weniger als acht Millionen zurück, hier stabilisierte sich die 21-teilige erste Staffel aber. Das Finale sahen dann immerhin noch sechseinhalb Millionen Menschen - CBS hat die Serie bereits um eine zweite Staffel verlängert. Nun schafft es der neue "MacGyver" auch nach Deutschland.

Sat.1 zeigt die neuen Folgen ab dem 19. Juni immer montags zur besten Sendezeit in Doppelfolgen. Und darum geht es in der ersten Staffel: Im Auftrag der US-Regierung schleust sich der junge Agent Angus MacGyver (Lucas Till) auf eine Dinnerparty ein, bei der er eine gefährliche Bio-Waffe entwenden soll. Bei der hochriskanten Mission hält ihm sein Team den Rücken frei: Muskelpaket Jack (George Eads) und die gerissene Hackerin Nikki (Tracy Spiridakos), die gleichzeitig MacGyvers Freundin ist. Sie alle arbeiten für das Department of External Services (DXS) - eine geheime Organisation für Spezialeinsätze. Der Auftrag läuft zunächst nach Plan, bis Nikki bei der Flucht in die Hände der Verbrecher gerät. Nach ihrem vermeintlichen Tod möchte MacGyver eine Auszeit. Als die gefährliche Bio-Waffe jedoch wieder auftaucht, kann DXS-Boss Patricia Thorton (Sandrine Holt) nicht mehr auf "Mac" verzichten.

Im Anschluss an die zwei "MacGyver"-Folgen zeigt Sat.1 die neue Serie "Rush Hour", die in den USA schon nach 13 Folgen wieder beendet wurde. Eigentlich wollte Sat.1 die Staffel schon im September am späten Sonntagabend zeigen, machte kurzfristig aber einen Rückzieher, weil es aufgrund von schlechten Quoten einer anderen Serie zu größeren Umbauten im Programm gekommen war (DWDL.de berichtete). Nun startet "Rush Hour" bereits ab dem 12. Juni ab 22:15 Uhr mit einer Doppelfolge, in den Wochen danach ist jeweils nur eine Folge zu sehen.

Zum Abschluss des Abends sind ab dem 19. Juni ab 23:15 Uhr zudem neue Folgen von "Scorpion" zu sehen, Sat.1 beginnt hier mit den noch ausstehenden Folgen der zweiten Staffel. Zuletzt war "Scorpion" im vergangenen Jahr am Sonntagabend zu sehen, konnte dort am Ende aber überhaupt nicht mehr punkten.

Teilen