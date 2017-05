Frank Buschmann moderiert "The Wall" bei RTL

© RTL/Ruprecht Stempell/David Merle

Ende Juni startet bei RTL die neue Quiz-Gameshow "The Wall" und nun hat der Sender auch verraten, wer die deutsche Adaption moderieren wird: Frank Buschmann. Gleich sieben Ausgaben werden demnächst in Paris aufgezeichnet.



16.05.2017 - 11:14 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 11:14 Uhr

Bereits Ende März hat DWDL.de darüber berichtet, dass sich RTL die Rechte an der US-Show "The Wall" gesichert hat. Endemol Shine wird die deutsche Adaption produzieren, nun gibt es weitere Details: Frank Buschmann wird das Format moderieren. In wenigen Tagen beginnen in Paris die Aufzeichnungen, dort steht die Original-Kulisse. "The Wall" ist damit für Buschmann das zweite Unterhaltungsprojekt bei RTL, für das er vor der Kamera stehen wird.

Inzwischen ist auch schon klar, wann RTL genau die Show zeigen wird. Los geht's am 30. Juni und 1. Juli jeweils ab 20:15 Uhr. Danach sind noch fünf weitere Folgen immer samstags zur besten Sendezeit zu sehen, insgesamt hat RTL also gleich sieben Folgen der neuen Show bestellt. Buschmann sagt zur neuen Show: "Ich mag Fernsehen, bei dem man mitdenken und mitfiebern kann! Dass ich so eine Show jetzt moderieren darf, ist der Knaller. Dazu endlich eine Mauer, die Spaß macht. Sowas wie 'The Wall' gab es noch nicht. Jetzt heißt es: ab die wilde Fahrt!"

Dass RTL in Frankreich aufzeichnet, ist der relativ aufwändigen Kulisse geschuldet. Im Mittelpunkt von "The Wall" steht eine meterhohe Wand, an der entschieden wird, ob die Kandidaten reich werden oder nur mit ein paar Euros nach Hause gehen. Der Zufall spielt hier eine nicht unwesentliche Rolle. Das obere Ende der Wand ist in sieben Positionen aufgeteilt, aus denen Bälle herunterfallen. Beim Fallen wird die Richtung der Bälle durch ein in der Wand befindliches Gitternetz aus Stäben zufällig und unvorhersehbar gelenkt. Am unteren Ende der Wand befinden sich 15 Geldboxen mit unterschiedlichen Geldwerten, in die die Bälle fallen.

Die Kandidaten müssen Quizfragen beantworten und dann entscheidet sich, ob sich die Bälle grün (richtige Antwort) oder rot (falsche Antwort) einfärben. Antworten die Teilnehmer richtig, erhalten sie die Summe, die auf der Box steht, in die der grüne Ball fällt. Der rote Ball zieht das Geld vom Konto wieder ab. Maximal können die Kandidaten drei Millionen Euro in einer Folge gewinnen. In den USA haben zwei Pärchen in den ersten zehn Folgen mehr als eine Million Dollar gewonnen, zwei andere gingen dagegen mit null Dollar aus der Sendung.

