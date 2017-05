Vox schiebt "Ransom" nach hinten, "Motive" fliegt

© Vox/2016 Ransom Television Productions Inc., Wildcats Productions and TF1

Weil die Quoten am Serien-Mittwoch zuletzt sehr schlecht waren, ändert Vox mit sofortiger Wirkung sein Line-Up. Bereits in dieser Woche kommt "Ransom" später, "Motive" fliegt ganz aus dem Programm. Richten sollen es "Rizzoli & Isles" und "Major Crimes".



16.05.2017 - 15:42 Uhr von Timo Niemeier 16.05.2017 - 15:42 Uhr

Nein, mit seinen Serien am Mittwoch ist Vox zuletzt nicht sehr glücklich gewesen. Zwar konnten sich die Kölner stets auf "Rizzoli & Isles" verlassen, "Ransom" und "Motive" fielen danach aber schnell in den tiefroten Bereich. Erst in der vergangenen Woche erzielten beide Formate nur 3,9 und 3,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Aufgrund dessen baut Vox seinen Mittwoch mit sofortiger Wirkung um.

Bereits in dieser Woche sind zur besten Sendezeit zwei Folgen von "Rizzoli & Isles" zu sehen, danach folgt eine alte Episode "Major Crimes". Erst dann, gegen 23:05 Uhr, zeigt Vox eine neue Folge von "Ransom". Zehn Folgen hat Vox davon bislang gezeigt, mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 5,4 Prozent, Tendenz fallend, kann man nicht zufrieden sein. "Motive" fliegt damit vorerst komplett aus dem Programm, die kanadische Serie kam zuletzt meist nicht einmal mehr auf mehr als 4,0 Prozent Marktanteil.

Marktanteils-Trend: Ransom





Wenn "Ransom" im Juni regulär endet, macht Vox mittwochs mit jeweils zwei Folgen von "Rizzoli & Isles" und "Major Crimes" weiter. Eine schnelle Rückkehr von "Motive" ins Programm ist damit wohl nicht zu erwarten. Besonders der "Ransom"-Flop dürfte Vox schmerzen: Die Serie ist schließlich eine internationale Ko-Produktion, bei der auch die Mediengruppe RTL mitbestimmen konnte.

