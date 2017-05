Ullmann moderiert neuen "red"-Ableger bei Sixx

© Michael de Boer

Neben der neuen Home-Makeover-Show "Boom my Room" wird Janin Ullmann demnächst auch ein neues Magazin bei Sixx moderieren. Ende Juni startet der Frauensender mit "red.Style" ein Ableger des Lifestyle-Magazins von ProSieben.



17.05.2017 - 10:00 Uhr von Alexander Krei 17.05.2017 - 10:00 Uhr

Das ProSieben-Lifestyle-Magazin "red" bekommt im Sommer einen Ableger bei Sixx. Der Frauensender wird ab dem 28. Juni jeweils mittwochs um 22:10 Uhr die Sendung "red.Style" ins Programm nehmen, deren Moderation Janin Ullmann übernimmt. Die 35-Jährige wird damit gewissermaßen zum Sendergesicht aufgebaut, denn zusätzlich zu "red.Style" wird sie ab Sommer auch noch die neue Home-Makeover-Show "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf" präsentieren.

"Ich liebe es, innovative Lifestyle- und Beautyideen zu entdecken", sagt Janin Ullmann. "Am wichtigsten finde ich es aber, sie so zu interpretieren, dass sie zu meinem Leben passe und ich immer noch ich selbst bleiben kann. Mit 'red.Style' tauche ich jede Woche ganz tief in diese Welt ein und lasse mich zusammen mit den Zuschauerinnen zu neuen Stylings und dem nächsten Mädelstrip inspirieren."

In "red.Style" sollen angesagte Blogger, Köche und Experten aus allen Lebensbereichen Tipps und Tricks rund um Themen wie Home, Living, Travel, Food, Love und Dating geben. Produziert wird die neue wöchentliche Sendung von Red Seven Entertainment.

Teilen