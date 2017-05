"Die Simpsons" müssen bald am Nachmittag ran

© 2015 Fox and its related entities

In der Daytime von ProSieben stehen demnächst wieder einmal Veränderungen an. Von Mitte Juni an versucht es der Sender am Nachmittag zur Abwechslung mit den "Simpsons". Die Dosis von "The Big Bang Theory" wird im Gegenzug verringert.



19.05.2017 - 15:18 Uhr von Alexander Krei 19.05.2017 - 15:18 Uhr

Gerade erst hat ProSieben Veränderungen am Vorabend vorgenommen (DWDL.de berichtete), da schraubt der Sender mal wieder an seinem von Sitcoms geprägten Nachmittagsprogramm. Dort hält ab dem 12. Juni die gelbe Familie Einzug: Fortan gibt es "Die Simpsons" zusätzlich zur am Vorabend ausgestrahlten Folge von Montag bis Freitag um 14:15 Uhr mit einer Doppelfolge zu sehen. Im Vorfeld laufen dann nur noch drei statt bislang vier Folgen von "Two and a half Men".

Am Vorabend hatten die "Simpsons" gerade erst einen ihrer beiden Sendeplätze zugunsten von "The Big Bang Theory" räumen müssen. Bislang erzielen die Geschichten um Sheldon Cooper dort allerdings recht durchwachsene Quoten. Besser läuft's für "The Big Bang Theory" am Nachmittag, doch dort will ProSieben mit der Überarbeitung seines Programmschemas demnächst die Dosis verringern.

Vom 12. Juni an gibt's ab 16:05 Uhr daher nur noch zwei Folgen am Stück zu sehen. Zwischen den "Simpsons" und "Big Bang Theory" setzt ProSieben weiterhin auf "The Middle" - auch hiervon sendet man täglich einen Doppelpack.

Die veränderte ProSieben-Daytime ab dem 12. Juni:

14:15 Uhr: "Die Simpsons"

15:10 Uhr: "The Middle"

16:05 Uhr: "The Big Bang Theory"

